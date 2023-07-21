韓劇「惡鬼」以民俗學結合社會議題　每個死亡故事的背後可見「人比鬼更可怕」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「惡鬼」雖是以民俗學及民間信仰為背景，編劇金銀姬卻能將此與社會議題巧妙地結合，寫出她對現今MZ世代的觀察，金銀姬也表示，她在寫韓劇「Sign」時，看了許多報導後覺得最悲傷的死亡就是自殺，南韓自殺率為經濟合作暨發展組織（OECD）國家中最高，年輕人的自殺率率正在上升，這也是她在「惡鬼」中想講述的一部分。

劇中女主角具散影（金泰梨 飾）生活困苦，她經常前往的漢江上的大橋是南韓許多人選擇輕生的地點，劇情以此延續著一些現今的社會問題，在第一集即以近年最多的「電話詐騙」展開劇情。

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第二集中，一名國中生因無法忍受父母的虐待而跳樓輕生，但變成鬼魂後的他卻無離開人間，因為他還掛心著他一直未被申請出生登記的妹妹。妹妹從小就被關在屋裡，沒有飯吃也沒有自己的衣物，父母甚至還討論要偷偷將她殺掉，「反正沒有出生登記也沒人知道」。

沒有出生登記的「幽靈孩童」也是南韓社會的一大問題，南韓警方在今年六月底開始大規模調查2015年後的「幽靈孩童」，共有2236名孩童有生產紀錄卻沒有出生登記，目前已有34名孩童確認死亡。

在第三四集中，一名男子以水族館為掩飾，暗地裡做著不肖高利貸業者，他連哄帶騙讓有困難的學生簽下借據，利息如滾雪球般迅速成長，最後他們在高利貸的脅迫、金錢與就業等等的壓力下選擇輕生。

第五六集則是描繪出被「相對剝奪感」折磨的年輕一代。一名網紅在SNS上炫耀自己吃著昂貴的西餐、揹著限量名牌包，最後被散影的高中同學允靜殺害。

允靜的父親事業遇到挫折，因此沒有足夠的條件讓她在最貴的婚禮場地舉辦一場華麗的婚禮，允靜最後因愛面子、對於物質的強大慾望而遭「餓鬼」附身，並且因貪戀高級婚禮現場以及名牌包包等而犯下殺人罪。

散影說道，「難道會有不想要任何東西的人嗎？」、「能更舒服、更幸福地生活也許是所有人類都應當有的慾望」。散影在繼承奶奶的巨額遺產後，也感受到了自己從未發現到的內心深處的慾望。

在現今的社會，人們能夠透過社群媒體輕易看見別人分享生活，但現在這些分享似乎也不再是美德，反而提高了年輕一代的相對剝奪感，近日另一部Netflix原創熱門韓劇「絕世網紅」也在講述著此議題。

而故事的主線，樟鎮里中的小女孩-李木端在1958年時淪為活人獻祭受害者的報導，也是實際上有出現過的報導。編劇金銀姬說，因為這是件真實故事，所以讓她在寫的時候也十分心痛，他希望能讓大眾看到這些令人心痛的現實。

「惡鬼」剛播出時，劇中的靈異部分讓許多觀眾感到害怕，但隨著後面的故事呈現，可看出編劇想表達的是「人比鬼更可怕」，靈異場面也似乎變得不那麼可怕了。