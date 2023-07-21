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【超夢幻】搭上芭比Barbie真人電影熱 粉紅狂潮席捲眾品牌

連芭比粉絲都招架不住

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/21 13:52
紐約賣場芭比主題商品（圖／美聯社）

紐約賣場芭比主題商品（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）《Barbie芭比》真人電影21日在美國上映，為了抓住這芭比商機，一時間彷彿翻倒了粉色顏料，各大品牌都沾上了深淺濃淡不一的清一色粉紅，連芭比娃娃鐵粉都大呼吃不消。

美聯社報導，芭比母公司美泰兒（Mattel）發動了一波行銷攻勢，與百餘家品牌合作推出相關商品，非官方合作業者亦搶著分一杯羹，於是粉紅便成了今夏代表色。

賣場放眼望去，各大服飾包款業者一片粉通通，還有漢堡王粉紅醬漢堡、粉紅雞尾酒、粉紅寵物衣、粉紅Xbox電玩遊戲機、粉紅機車，甚至連Google搜尋頁面都粉萌萌，連電視頻道HGTV都推出了芭比夢幻屋（Barbie Dreamhouse）大改造的系列單元。

不只商人腦子動得快，非盈利組織也跟上這股芭比大勢。迄今已為遊民、難民、移民提供2,200萬件內衣與月經衛生用品的組織「我支持女孩」（I Support the Girls），就在社媒推出活動，號召自願者製作迷你版的芭比專用衛生棉、衛生棉條，作為教學用具，讓女孩在玩芭比時，能學維持內衣褲清潔的重要性。

對於這波強大的粉紅攻勢，行銷專家見解不一，有人認為無傷大雅，各獲其利，卻也有人對滿地的粉紅商品直搖頭，稱反而蓋過了品牌各自特色。

專家的意見是一回事，消費者又是怎麼想的呢？

對來自紐澤西州的芭比粉絲克羅絲（Hollie Krause）而言，這始於6月的粉紅熱，似乎有些過頭了。今年31隨的克羅絲，自小便是芭比迷，約收藏了20個芭比娃娃，當然也擁有一幢芭比夢幻屋。年初開始冒出各種芭比商品時，她開心地買了睡衣、T恤等服飾，現在卻覺得一切實在too much。

「人人都能擁有芭比沒錯，但這種懷舊合作應該更強調獨特性與創意。」她說道。不過，畢竟是鐵粉，克羅絲倒非感到膩了。買還是得買，但她決定精打細算，只鎖定限定商品。

【超夢幻】搭上芭比Barbie真人電影熱 粉紅狂潮席捲眾品牌

【超夢幻】搭上芭比Barbie真人電影熱 粉紅狂潮席捲眾品牌
美國賣場芭比主題商品（圖／美聯社）

【超夢幻】搭上芭比Barbie真人電影熱 粉紅狂潮席捲眾品牌
芭比主題墨西哥夾餅（圖／美聯社）

【超夢幻】搭上芭比Barbie真人電影熱 粉紅狂潮席捲眾品牌

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Google搜尋barbie，會被粉紅襲擊（Google頁面截圖）
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更新時間 : 2023-07-21 15:47 GMT+08:00

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