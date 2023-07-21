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扯鈴教練在台灣吸收國軍士官兵、發展共諜組織　5人羈押禁見1人交保

藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷也被檢方以被告身分約談，訊後諭令20萬元交保。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/21 15:22
台北地檢署偵辦扯鈴魯姓教練涉嫌違反國安法案，20日諭令郭姓男子（左1）新台幣20萬元交保，外傳郭男是藝人郭書瑤胞弟，郭書瑤經紀人表示，郭...

台北地檢署偵辦扯鈴魯姓教練涉嫌違反國安法案，20日諭令郭姓男子（左1）新台幣20萬元交保，外傳郭男是藝人郭書瑤胞弟，郭書瑤經紀人表示，郭...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）有詐欺前科的扯鈴教練魯紀賢涉嫌為中國在台發展組織，吸收士官兵刺探軍事機關情報。台北地檢署昨(20日) 聲押魯男及4名退役士官兵。台北地方法院下午裁定5人羈押禁見。

檢調獲報，有詐欺、偽造文書前科的魯紀賢自去年(2022年) 4月間被中國情蒐單位吸收為共諜，返台發展組織，透過退役的士官兵，吸收軍事單位現役士官兵，伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉嫌違反國家安全法。

檢調調查，魯男曾經被控冒用中華民國扯鈴聯盟名義，以出國交流、參加比賽為由拉贊助，詐取新台幣600餘萬元，被檢方依偽造文書、詐欺等罪起訴。最高法院今年3月間判處魯男有罪確定，魯男未到案執行，遭北檢通緝中。

檢調接獲情資後，由北檢檢察官黃冠中指揮調查局國家安全維護工作站偵辦，經過1年多的監控、蒐證，初步發現涉案者多為現、退役的士官兵。檢察官向台北地方法院聲請搜索票後，展開首波收網行動。

台北地檢署19日指揮國家安全維護工作站、新北市政府警察局等單位，兵分25路搜索（含軍事機關6處），並約談魯男等7名被告及11名證人到案說明。

中央社報導，檢察官訊問後，認定魯男及退役士官兵林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆涉犯國安法，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，20日凌晨向法院聲請羈押禁見。北院下午裁定5人羈押禁見

另外，藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷也被檢方以被告身分約談，訊後諭令20萬元交保

郭書瑤經紀人回應表示，郭書瑤弟弟的確有被約談，郭男因為找工作時，不小心被捲入紛爭，19日晚上前往配合調查，目前已經回家休息了，很抱歉打擾社會大眾，日後也會全力配合調查。

國防部20日上午發布新聞稿表示，此案是由國防部接獲官兵檢舉後，採取損害管控作為，並通報國安單位共同偵辦。全案目前已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對相關案情不作評論。

國防部強調，近年偵破共諜案件，多屬國軍官兵主動檢舉，顯示反情報教育已見成效；未來將強化各項安全管控機制，繼續秉持與國安團隊互助合作精神，以發揮保防、偵防能量，共同反制中共滲透情蒐。
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2023/07/18 15:31

更新時間 : 2023-07-21 15:47 GMT+08:00

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