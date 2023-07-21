遭駭客竊取逾1000筆信用卡資料　南韓國情院：北韓網攻手法變得更大膽、高明

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日前美國估計北韓有半數外匯來自網路攻擊，而南韓國情院近期發現，北韓駭客手段變得更加高明，在近日還竊取了1000多件南韓國民信用卡信息。

根據韓聯社，南韓國情院19日於網路安全合作中心召開記者會表示，國情院上半年平均每天探測到137萬多件黑客攻擊國內公共機關事件，其中有70%為與北韓相關的駭客團體攻擊，後面依序為中國4%及俄羅斯2%。

最近北韓的駭客手段變得更高明，目標對象也有擴大。過去駭客主要攻擊對象為公共機關及外交、安保專家，但最近以不特定對象的多數為民為對象，讓駭客攻擊的損失有所增加。

北韓最近利用先前竊取的電子郵件帳戶信息進入南韓國內雲端，竊取了1000多件信用卡照片信息，照片裡頭含有信用卡號、有效期、CVC號碼。

國情院相關人士透露，北韓賺取外匯的做法也變得更加大膽，最近甚至有北韓IT偽裝身分，試圖於南韓企業海外分公司就業。

北韓IT人員最近為了隱藏身分到南韓企業的海外分公司工作，使用了假護照及造假的畢業證明書等，有人甚至成功到了錄取的最後一個階段。

去年北韓成功奪取南韓的國內虛擬資產兩次，損失金額約7億美元，相當於可發射30次洲際飛彈的費用。國情院相關人士認為，北韓往後很有可能會更專注於網路駭客攻擊，奪取虛擬資產並變現。

另外，南韓當局於上個月發現，一個中國企業製造並銷售給南韓機構的設備被安裝了惡意軟體，南韓國情院正聯合相關機構對一萬台類似設備進行全面檢查。