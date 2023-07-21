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新官上任！美國在台協會公布3人就任資訊

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/07/21 09:39
AIT新任文化官陶績聞（John Dow）（左），文化新聞組組長王競時（Arend Zwartjes）（中）以及AIT高雄分處文化新聞組組...

AIT新任文化官陶績聞（John Dow）（左），文化新聞組組長王競時（Arend Zwartjes）（中）以及AIT高雄分處文化新聞組組...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國在台協會（AIT）20日公告3位新任官員資訊，分別為文化新聞組組長王競時、文化官陶績聞，以及AIT高雄分處文化新聞組組長溫宏國，3人皆具外交經驗，其中兩人曾派駐中國。

AIT20日於官網發布就任資訊，其中王競時（Arend Zwartjes）於今年6月就任文化新聞組組長，他自2003年起為美國國務院效力，曾派駐中國、巴貝多、印尼、馬來西亞和柬埔寨。

王競時擔任公職前曾投身出版業，曾在家鄉德州聖安東尼奧的許多博物館和藝廊工作；AIT指出，王競時是言論及新聞自由的堅定擁護者，喜歡當代藝術，亦是狂熱足球迷。

新官上任！美國在台協會公布3人就任資訊（圖／美國在協會官網）

文化官陶績聞（John Dow）於今年7月就任。AIT指出，陶績聞2016年加入美國國務院，曾派駐科威特的科威特市任職副領事，亦曾在尼日共和國的尼阿美市擔任文化官，主要負責教育及領袖交流計畫，其中包括傅爾布萊特計畫（the Fulbright Program）。

AIT表示，陶績聞在加入國務院投身外交工作之前，曾於華盛頓特區的約翰甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）擔任媒體辦公室副主任，也曾擔任紐約市唱片公司的宣傳副總監，畢業於紐約州立大學杰納蘇分校（SUNY Geneseo）並在康乃狄克大學（University of Connecticut）取得碩士學位，會說中文、法文和阿拉伯文。

新官上任！美國在台協會公布3人就任資訊（圖／美國在協會官網）

高雄分處文化新聞組組長溫宏國（Nelson Wen）於今年7月就任，致力在南台灣透過教育文化交流及媒體互動深化美台的夥伴關係。

AIT指出，溫宏國在美國布朗大學（Brown University）取得歷史學極優等榮譽學士學位後，於紐約大學（New York University）法學院取得法律博士學位，並於紐約市從事了五年的企業交易法律工作，後於2011年加入美國國務院，曾於美國駐斯里蘭卡、中國及科威特大使館任職，通曉中文、阿拉伯文和葡萄牙語。

在閒暇時間，溫宏國化身爵士、嘻哈、電子樂的狂熱樂迷兼業餘歷史學家。他也喜歡看電影，特別是科幻片和紀錄片。他的夫人是一位護理師，兩人育有兩名孩子。

新官上任！美國在台協會公布3人就任資訊（圖／美國在協會官網）
AIT
王競時
陶績聞
溫宏國

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更新時間 : 2023-07-21 15:47 GMT+08:00

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