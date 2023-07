新官上任！美國在台協會公布3人就任資訊

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國在台協會(AIT)20日公告3位新任官員資訊,分別為文化新聞組組長王競時、文化官陶績聞,以及AIT高雄分處文化新聞組組長溫宏國,3人皆具外交經驗,其中兩人曾派駐中國。

AIT20日於官網發布就任資訊,其中王競時(Arend Zwartjes)於今年6月就任文化新聞組組長,他自2003年起為美國國務院效力,曾派駐中國、巴貝多、印尼、馬來西亞和柬埔寨。

王競時擔任公職前曾投身出版業,曾在家鄉德州聖安東尼奧的許多博物館和藝廊工作;AIT指出,王競時是言論及新聞自由的堅定擁護者,喜歡當代藝術,亦是狂熱足球迷。

(圖/美國在協會官網)

文化官陶績聞(John Dow)於今年7月就任。AIT指出,陶績聞2016年加入美國國務院,曾派駐科威特的科威特市任職副領事,亦曾在尼日共和國的尼阿美市擔任文化官,主要負責教育及領袖交流計畫,其中包括傅爾布萊特計畫(the Fulbright Program)。

AIT表示,陶績聞在加入國務院投身外交工作之前,曾於華盛頓特區的約翰甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)擔任媒體辦公室副主任,也曾擔任紐約市唱片公司的宣傳副總監,畢業於紐約州立大學杰納蘇分校(SUNY Geneseo)並在康乃狄克大學(University of Connecticut)取得碩士學位,會說中文、法文和阿拉伯文。

(圖/美國在協會官網)

高雄分處文化新聞組組長溫宏國(Nelson Wen)於今年7月就任,致力在南台灣透過教育文化交流及媒體互動深化美台的夥伴關係。

AIT指出,溫宏國在美國布朗大學(Brown University)取得歷史學極優等榮譽學士學位後,於紐約大學(New York University)法學院取得法律博士學位,並於紐約市從事了五年的企業交易法律工作,後於2011年加入美國國務院,曾於美國駐斯里蘭卡、中國及科威特大使館任職,通曉中文、阿拉伯文和葡萄牙語。

在閒暇時間,溫宏國化身爵士、嘻哈、電子樂的狂熱樂迷兼業餘歷史學家。他也喜歡看電影,特別是科幻片和紀錄片。他的夫人是一位護理師,兩人育有兩名孩子。

(圖/美國在協會官網)