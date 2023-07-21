【又是禍從天降】台灣政大女學生等公車竟遭掉落冷氣砸死　家屬質疑施工無防護

首次發稿: 2023-07-21 14:13

李姓工人3萬元交保 限制住居

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北板橋新埔捷運站附近發生冷氣機墜落砸死人意外，檢方複訊後諭令兼任現場施工的李姓下游包商以新台幣3萬元交保並限制住居。新北市府勞檢處後續將行政調查。

新北市府勞檢處與警方調查，板橋區捷運新埔站2號出口附近一棟大樓民宅昨(20日) 下午進行安裝新冷氣機工程，施工單位安裝時疑未保持冷氣機牢穩，導致約30公斤重的冷氣機從17樓墜落，砸死正在等公車的21歲黃姓女子。

李姓男子昨在派出所做完筆錄後，今天(21日) 被依涉犯過失致死罪移送到新北地檢署複訊。面對媒體詢問是否要道歉、為何沒作安全措施、是否沒綁安全繩、為什麼這樣施工等問題，李男不發一語。檢察官複訊完畢，諭知李男以3萬元交保並限制住居。

新北市政府勞工局說，依營造安全衛生設施標準規定，置放於高處且有飛落可能的物件，應予以固定。中央社引述勞檢處說，今天將對李姓安裝師傅及廠商進行行政調查，一旦確認違法事實，將依職業安全衛生法開罰，最重可處施工單位雇主30萬元罰鍰。

【又是禍從天降】台灣政大女學生板橋等公車竟遭掉落冷氣砸死 家屬質疑施工無防護

首次發稿: 2023-07-21 12:08

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）今年5月台中市南屯區一處建案，發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，釀1死10傷慘劇。昨(20日)新北市又傳禍從天降意外!

政治大學1名黃姓女學生，昨下午在板橋等公車時，被17樓突然掉下的冷氣砸死。家屬質疑，工人裝設冷氣時未設防護與警戒設施。

新北市板橋區民生路二段某社區大樓17樓昨下午裝設冷氣時，工人疑施工不慎導致冷氣機掉落，砸死正在等公車的黃姓女子。

從附近監視器影片中可以發現，當時，不少人在板橋區新埔捷運2號出口旁的候車亭等公車，一瞬間，一台白色的冷氣突然從高空墜落，嚇壞紅磚道的行人與正在等公車的乘客。

當時，黃女與姐姐正從一旁的騎樓走出，要往前走到公車站牌處，未料30公斤重的窗型冷氣機突然從天而降，當場砸中黃女頭部。

消防局說，黃女被冷氣砸中頭部重創大面積撕裂傷、腿部骨折；從畫面中可以發現，有旁人立即給予倒臥紅磚道上的黃女急救，一直到救護車來接手。

這棟大樓一樓目擊男子接受聯訪時表示，他聽見巨大聲音外出察看發現黃女受傷，立即撥打119給消防局救護。剛好有3名休假等公車的護理師，見到黃女受重傷，立即毫不猶豫，跪在地上就給予CPR急救。

消防局人員指出，經查詢現場救護人員，當時忙著急救，並未查知現場急救的護理師身分，雖然最後21歲的黃女不幸身亡，但仍相當感謝醫護人員見義勇為伸出援手。

同行的黃女姐姐，案發後跟隨救護車前往亞東醫院關心妹妹的傷勢。

政治大學稍早曾表示，發生憾事的是財政系的女學生，校方將盡全力給予家屬支援和協助。

死者的姐姐及家屬等人，事後神情哀戚前往文聖派出所製作詢問筆錄，家屬對於死者被砸死完全無法接受。

全程目睹經過的黃女姐姐陳述，與妹妹正從八里到板橋，要轉搭公車前往新店區上駕訓班考汽車駕照，不料飛來橫禍發生意外，令人難以置信與難過。

她也質疑，為什麼現場只有一個工人獨自施工，且大樓施工安裝冷氣，卻沒有任何防護措施，也沒有在行人紅磚道周邊，設立警戒區等設施。

TVBS報導指出, 冷氣裝修工人李姓男子供稱當時以為冷氣已經安裝妥當，但疑似螺絲未鎖緊，鬆手後冷氣直接往下掉。

中央社引述警方說，黃女送往亞東醫院搶救後宣告不治，工人李男經過初步詢問，將等製作完整的筆錄後，會依過失致死罪嫌移送新北檢偵辦。

針對新北板橋新埔捷運站附近發生冷氣機墜落砸死路人意外，有住戶指管委會規定不得裝冷氣在外牆，此案違規。市府說，此社區規定可裝冷氣在內凹花台處，本案經管委會同意施工，市府無從裁罰。

新北市海山警分局昨（２０日）下午1時11分獲報，板橋區民生路2段、捷運新埔站2號出口前有冷氣掉落且砸傷民眾。經初步調查，李姓工人下午前往17樓民宅安裝窗型冷氣時，疑施工不慎，沒有安裝好外部支撐架子就放上冷氣，導致重約30公斤的冷氣當場墜落，砸死正在等公車的21歲黃姓女子。

新北市府勞工局說，此案是房東為了幫租客換冷氣，找人來施工。

有媒體報導稱，有住戶指管委會有明文規定，靠公車站牌一側外牆不能裝冷氣，但17樓房東卻違規裝冷氣，才導致橫禍發生。

不過，新北市府工務局說，按公寓大廈管理條例第8條規定，如果要限制住戶在外牆變更構造或設鐵鋁窗等行為，必須擬定社區規約或經區分所有權人會議決議，並向公家機關完成報備才具效力。此舉目的是清楚列舉出不能做的事，公家機關才有依據能依法開罰。

新北市府工務局表示，經查，這處社區民國102年有報備規約，其中沒有不得安裝冷氣主機規定。至於住戶出示的這張公告，根據管委會說法，是民國104年區分所有權人會議決議修正條文後報備區公所，其中規定冷氣機不得架設大樓外牆，但可裝在內凹花台。

新北市府工務局說，本案就是申請裝在內凹花台，也經管委會同意才施工。因此沒有違反規約，也沒有違反公寓大廈管理條例第8條規定，市府無從裁罰。

新北勞工局表示，由於此案已涉刑法過失致死罪嫌，施工單位人員都由警方製作筆錄，勞檢處後續將詢問並進行進一步調查，目前已勒令現場停工、派員檢查，如果作業過程不符安全規範，依職安法最高可處施工單位雇主新台幣30萬元罰鍰。

勞檢處呼籲，夏季是安裝冷氣旺季，施工單位應依「冷氣裝修安全作業指引」規定，預先檢視搬運區域環境、清空搬運路線障礙物，並以適當措施固定冷氣機，避免此類意外再發生。勞檢處也將於7月到9月執行冷氣安裝專案檢查，督促業者落實作業安全規定。

【又是禍從天降】台灣政大女學生板橋等公車竟遭掉落冷氣砸死 家屬質疑施工無防護