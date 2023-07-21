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〈時評〉台灣副總統賴清德過境美國　要確保發言「零意外」

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/07/21 09:58
民進黨16日在台北圓山大飯店舉行全代會，總統參選人暨黨主席賴清德（前中）致詞時強調，民進黨始終站在民主自由這邊、始終站在台灣人民這邊。中...

民進黨16日在台北圓山大飯店舉行全代會，總統參選人暨黨主席賴清德（前中）致詞時強調，民進黨始終站在民主自由這邊、始終站在台灣人民這邊。中...

副總統賴清德出訪過境美國前夕，金融時報報導，美國官方已經要求台灣釐清賴清德有關「走入白宮」的說法，這雖然不意味美方否認賴清德的美中台關係論述，但賴清德必須更謹慎行，確保發言內容不會讓美方感到意外，才能獲得更多信賴。

賴清德日前與後援會座談時，提到在蔡總統領導下，我們與白宮接近了，並稱當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。這個說法，前幾天在國內已引起討論，而金融時報更報導，美國官員已經要求台灣釐清賴清德的說法。

雖然包括賴清德陣營、總統府和外交部在內，都澄清在同一篇報導裡，美方高層並沒有對此向賴副總統團隊做出相關表示。但這篇報導賴清德團隊必須高度重視，因為蔡英文總統曾經吃個同樣的暗虧。

2012年總統大選期間，蔡英文以民進黨總統參選人身分前往華府訪問，結束行程後，金融時報記者席佳琳引述一位不具名美國資深官員的說法，懷疑蔡英文是否有能力維持兩岸關係穩定。這篇報導引發軒然大波，並且影響當年的大選結果。事後種種跡象顯示，這是美方刻意操作的手法。

金融時報這一次報導美方對賴清德說法有疑慮的記者之一，也正是席佳琳；因此，政壇上解讀，美方說法絕對不是空穴來風，何況賴清德走入「白宮」的這番話，是對比「中南海」，美方肯定了解背後意義，但仍選在此時給予「提醒」，背後仍有其含意。

因為賴清德即將出訪中美洲友邦巴拉圭，並且過境美國，在美中關係趨緩之際，美方當然不想發生任何插曲，因此，希望賴清德在訪美期間保持低調，不要過度為了選舉而宣傳，避免有負面效應。

此外，外交互動往往都是套好招，按照劇本走，蔡英文總統這幾年能贏得美方高度信賴，主要是標榜「零意外」，不會讓自己的發言或一舉一動，造成美方陷入回應的尷尬窘境，賴清德的走入白宮比喻，可能超過美方的想像，才會以此事件來提醒賴清德的發言要更精確。

相對於國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲來說，賴清德仍是美方較能信任的對象，只是要如何累積更多信賴，是賴清德要積極向美方證明的部分。
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更新時間 : 2023-07-21 15:47 GMT+08:00

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