〈時評〉台灣副總統賴清德過境美國　要確保發言「零意外」

副總統賴清德出訪過境美國前夕，金融時報報導， 美國官方已經要求台灣釐清賴清德有關「走入白宮」的說法， 這雖然不意味美方否認賴清德的美中台關係論述， 但賴清德必須更謹慎行，確保發言內容不會讓美方感到意外， 才能獲得更多信賴。

賴清德日前與後援會座談時，提到在蔡總統領導下， 我們與白宮接近了，並稱當台灣總統可以走入白宮， 所追求的政治目標就已經達成。這個說法， 前幾天在國內已引起討論，而金融時報更報導， 美國官員已經要求台灣釐清賴清德的說法。

雖然包括賴清德陣營、總統府和外交部在內， 都澄清在同一篇報導裡， 美方高層並沒有對此向賴副總統團隊做出相關表示。 但這篇報導賴清德團隊必須高度重視， 因為蔡英文總統曾經吃個同樣的暗虧。

2012年總統大選期間， 蔡英文以民進黨總統參選人身分前往華府訪問，結束行程後， 金融時報記者席佳琳引述一位不具名美國資深官員的說法， 懷疑蔡英文是否有能力維持兩岸關係穩定。這篇報導引發軒然大波， 並且影響當年的大選結果。事後種種跡象顯示， 這是美方刻意操作的手法。

金融時報這一次報導美方對賴清德說法有疑慮的記者之一， 也正是席佳琳；因此，政壇上解讀，美方說法絕對不是空穴來風， 何況賴清德走入「白宮」的這番話，是對比「中南海」， 美方肯定了解背後意義，但仍選在此時給予「提醒」， 背後仍有其含意。

因為賴清德即將出訪中美洲友邦巴拉圭，並且過境美國， 在美中關係趨緩之際，美方當然不想發生任何插曲，因此， 希望賴清德在訪美期間保持低調，不要過度為了選舉而宣傳， 避免有負面效應。

此外，外交互動往往都是套好招，按照劇本走， 蔡英文總統這幾年能贏得美方高度信賴，主要是標榜「零意外」， 不會讓自己的發言或一舉一動，造成美方陷入回應的尷尬窘境， 賴清德的走入白宮比喻，可能超過美方的想像， 才會以此事件來提醒賴清德的發言要更精確。

相對於國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲來說， 賴清德仍是美方較能信任的對象，只是要如何累積更多信賴， 是賴清德要積極向美方證明的部分。