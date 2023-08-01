十年師生淪性騷、跟監、職場霸凌 南台灣知名大學處置惹議

(台灣英文新聞／張雅鈞、李朝儀 台北採訪報導）成功大學生理所游姓教授被指控，多年來運用權勢不對等關係，對女學生性騷擾及職場霸凌，乃至以學術及職涯作要脅，使其求助無門、身心重創。成大2019年認定性騷屬實，但調查過程與結果惹議，調查結束後當事人仍持續遭受匿名騷擾。

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十年師生誼 權勢性騷有苦難言

被害者Ａ女自述，自2009年起為游姓教授之指導學生，取得學位後繼續在其實驗室擔任研究員。不知從何時起，游男開始示愛並展開不當追求，A因處於權力不對等、資源盡掌握在游男手中而「不敢惹他」，周圍人也建議她不要惹惱對方，因而隱忍不發。

A女因不堪其行徑，於2017年開始明確拒絕任何私下往來、曖昧以及任何肢體接觸。此後游姓教授開始情緒不穩、無端發怒，更在2018年3月強攜女方海外出差時，對其施加肢體性騷，A心生恐懼卻又孤立無援。返國後A提出離職，游男一方面以讓她無法在學術界生存作為要脅，稱其獲得學位都靠他而非自身努力，另一方面又稱回歸師生關係，要她繼續為研究室努力。

「各種威逼利誘下，我真的像是被窒息般地囚禁在那陰暗的實驗室。」

跟監近一年 校園職場霸淩飽受折磨

然而A的處境每況愈下，2018年5月游男自稱已監視女方及其往來朋友2個月，包括朋友姓名、住址、車牌與何時出入A家中，都瞭若指掌。這讓A夜不成眠，身心飽受折磨。A小姐表示，游男無視其屢屢崩潰、抗議制止，持續跟騷行徑長達近一年，甚至為了找尋她翻遍「所有寄車廠」。2019年春節連假，游男對A進行電話騷擾，一日十數通來電，在假期結束隔日開車在路上堵A，讓她害怕得無以復加。

A指控，游男將她的交友、行蹤與工作表現捆綁，每當友人造訪家中或她外出，便會收穫工作上的負評。此外，游男更利用職權，在實驗室中製造孤立與不友善環境，有時也會進行言語霸凌，沒收研究貢獻。

這些言語霸凌包括：游男要A放棄申請某研究計畫，又要A趕緊成家，不要繼續浪費時間作學術工作。據A描述，此後游男刻意將她塑造為懶惰且濫用權力者，不時當眾怒罵，貶低她在實驗室的地位，以及將無關之事怪罪於她，乃至質疑其工作態度。

此外A指出，過往她曾協助其他學生進行研究。游男提議由A擔任第一作者，但A認為此舉抹滅該學生的貢獻，因而拒絕。游男憤而將A的名字移除，把文章掛名給了不相干的第三人，該學生掛第二。

因其工作與政府部會有簽約，工作性質又相當重視游男對她的評價，當時家庭經濟亦有困難，A怕失去工作或未來求職困難遂繼續忍耐。然而，隨著霸凌行為的持續，A忍無可忍多次提出離職，自述游男屢次私下下跪道歉求原諒，卻又故技重施。

隨著兩人關係的流言四起，A的職場壓力與日俱增。A曾鼓起勇氣向同事透露自身遭遇，反遭質疑為何只有她被這樣對待，讓她感到相當無助痛苦。與此同時，游男又持續對A進行言語羞辱及貶抑工作表現，導致她身心崩潰，下定決心通報113並前往警局備案。不料期間仍被性騷，員警卻告知採證不易，猥褻罪名難以採用。在學校啟動調查期間，A因校方無作為、不堪忍受選擇離職時， 時任生理所所長要求她要向游姓教授道謝，無視她被長期加害的事實，直至今日她都難以釋懷。

「所長您也是女性，只因為加害者曾經是我的指導教授、對我有恩，就要我去跟他道謝嗎？但您知道我連踏進成大都只想哭、只想吐嗎？還是因為有恩，就可以對我為所欲為，掌控我的人生？」

成大調查疑延宕、處置瑕疵 加害者持續騷擾

2019年5月3日A向台南市警局提出性騷擾行政申訴，台南市警局5月9日行文成大，要求該校依規調查處理，並提及依照性騷擾防治法第13條第3、4、5項規定，成大應於申訴移送到達之日7日內開始調查，2個月內調查完成，必要時得延長1個月。

根據成大人事室信件顯示，校方於5月15日接獲台南市警局函送的申訴，在6月13日召開調查小組會議完竣。然而，因性平委員任期至7月底，新委員還未選出，往年性平委員會都在9月下旬開會，因此「無法在3個月內完成調查，將延長辦理。」

被迫在恐懼與痛苦中等待的A，於10月23日向時任校長兼性平會主任委員寫信投訴，也石沉大海。最終遲至2019年10月31日，成大方以正式公文通知A，性騷申訴調查屬實。此時距離校方接獲申訴已近6個月。

A質疑，成大調查過程多處具爭議，例如啟動調查期間無隔開兩造之作為，中途更換性平會調查委員、適逢暑假須延期等，致使調查延宕5個月，「且調查結果，與一開始加害者以權勢脅迫之事實相去甚遠。」

根據成大10月31日的公文，校方認定性騷擾行為成立，然而對被申訴人（游男）的處置僅要求，在2019年底前自行完成8小時性別相關議題研習，向A道歉承諾不再犯，避免在實驗室與A直接接觸，暫停指導新研究生1年。

然而，在成大性平會調查結束後，游男依然傳訊、發email給A，指責她尋求正義的舉措；在A離開成大生理所到新單位後，依然收到所謂「匿名者」張貼她的個人資訊，甚至寫信到新單位的信箱持續進行騷擾；A還從以前實驗室同事處得知，游男竟公開講出她的最新動向。A不滿所承受的痛苦與自我否定，換來的僅是校方對加害者的輕懲，而她卻「彷彿從來沒逃離過他的掌握。」

成大雖在處置內文指出，受害者可以接受校方安排心理輔導，稱「『釐清』性別平等觀念，遭遇權勢不對等或不合理之對待時，『應立即』依循正規法定程序解決問題，避免自己受到更大的傷害。」

A提出，公文字裡行間似乎潛藏對受害者的怪罪與究責，因為沒有「釐清性別平等觀念」，所以無法保護自己；因為沒有「立刻通報」，才遭致更大的傷害，又情何以堪。

權勢脅迫不應等同合意曖昧

此外，成大處置內文要求游男，「應體認其與需要自己之推薦信，或使用自己主導之實驗室設備的年輕研究者存在明確權勢關係，因此應避免發生曖昧之情愛關係，維持專業，以避免權勢濫用情形的出現。」成大在判定性騷屬實地同時，又評斷兩造為「曖昧之情愛關係」。

對此A主張，曖昧是加害者的主觀感覺，而非受害者的實際感受，權勢脅迫不代表就是合意曖昧。她質疑，還是因為游姓教授「有身分權勢，所以他主張曖昧就屬實？」

A表示，「一開始在脅迫及權威下我不知道如何拒絕，但並不表示我 同意 ，這是我難以釋懷且自責太過懦弱的部分 ，我最終是明確表達我不願意了。我明確地說我不要，一點曖昧的空 間都沒有。唯一有的就是，他是我老闆 ，他是我的老師，我敬重他 ，我也不想得罪他...究竟什麼時候，才可以only yes mean yes？」

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