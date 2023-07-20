台灣首創用抗藥基因精準治療幽門桿菌 登刺胳針期刊

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）在國科會推動的「臺灣胃腸疾病及幽門桿菌臨床試驗合作聯盟」支持下，台大醫領軍的團隊，成功開發幽門螺旋桿菌的精準治療。這是全球第一個以臨床試驗證實在幽門螺旋桿菌的治療上，運用抗藥性基因分子檢測技術所引導的精準治療，成果登上國際頂尖期刊「刺胳針胃腸與肝病學」7月封面。

幽門螺旋桿菌是胃癌以及消化性潰瘍最重要的致病因子，根除幽門螺旋桿菌可以降低胃癌的發生風險以及消化性潰瘍的復發率。早期幽門桿菌感染在7天的三合一治療後，治癒率高達九成，然而近年來因為幽門螺旋桿菌對抗生素產生抗藥性的比例增加，造成經驗性療法的除菌率下降，需要依據抗藥性的檢測結果來引導後續的精準治療。

傳統的幽門桿菌培養較為困難（培養成功率約85-90%）、耗時（2-3週）、檢體保存及運送不便等，降低了幽門桿菌培養與敏感性測試的醫療可近性與普及率。因此，如何開發更簡便、快速診斷的抗藥性檢測工具，提供病患更精準的治療，是臨床上重要的研究課題。

國科會推動「台灣胃腸疾病及幽門桿菌臨床試驗合作聯盟」，由臺大醫院院長吳明賢教授帶領內科部劉志銘教授、陳介章醫師、陳美志醫師，與嘉義基督教醫院陳柏岳主任及臺大醫院雲林分院方佑仁主任等人共同組成的多中心研究團隊，成功開發幽門螺旋桿菌的精準治療，並於19日舉行成果記者會。

近年研究已發現幽門桿菌對於clarithromycin以及levofloxacin二種抗生素的抗藥性，分別與其16S RNA及gyrase A基因上的點突變有相關。研究團隊之前研究已證實這些點突變與除菌失敗有相關，並進而開發直接利用胃切片檢體進行抗藥性基因檢測的方法，包括優化檢體保存、DNA萃取及PCR條件等，整體提升抗藥性基因檢測的成功率達98-99%、準確率高於95%。

在2017至2021年期間，研究團隊更進一步透過「臺灣胃腸疾病及幽門桿菌臨床試驗合作聯盟」的多中心平台進行兩個臨床試驗，以比較使用抗藥性基因分子檢測技術、傳統細菌培養與敏感性測試兩種方式，在引導醫療人員進行後續幽門桿菌第一線與第三線治療的療效差異。

該試驗共招募了560名未曾接受除菌的幽門桿菌感染者，以及320名多次治療失敗的幽門桿菌感染者。結果顯示在第一線的臨床試驗中，分子檢測引導治療組的除菌率為86% (241/280)，不亞於藥物敏感檢測引導治療組的除菌率87% (243/280)。而在第三線的臨床試驗中，分子檢測引導治療組的除菌率為88% (141/160)，不亞於藥物敏感檢測引導治療組的除菌率87% (139/160)。這兩個臨床試驗的結果顯示分子檢測引導的幽門桿菌精準治療，不論是在第一線治療或第三線治療，均不亞於藥物敏感檢測所引導的療效，研究結果證實分子檢測可用於引導幽門桿菌的精準治療。

這是全球第一個以臨床試驗證實在幽門螺旋桿菌的治療上，運用抗藥性基因分子檢測技術所引導的精準治療，以實證支持分子檢驗技術在幽門桿菌精準治療的臨床應用。研究成果於今年七月榮登國際頂尖期刊《刺胳針胃腸肝病學(Lancet Gastroenterology and Hepatology)》，並獲選為當期的期刊封面，成為臺灣在國際上極具特色且領先的醫學研究領域。