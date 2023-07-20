台南遠東香格里拉搶攻中高端秋禮商機 美國花旗參、奢華松露、台灣茶、在地食材入餡

搶攻秋禮商機，台南遠東香格里拉繼首波推出，以在地食材、茶及法式甜點特色揉入日式桃山皮的【靚月經典】桃山月餅禮盒，受到企業客戶熱烈迴響後；即日起，再推出兩款精緻禮盒搶市，以多樣化中高端精緻禮盒滿足消費者的需求，分別為台南台北遠東香格里拉攜手美國威州「許氏花旗參」共同打造的【如意人參】豪華廣式月餅禮盒、及綿密滑順口感的【皓月典藏】奶黃月餅禮盒，價格為1,288元至2,688元。【皓月典藏】奶黃月餅禮盒與【靚月經典】桃山月餅禮盒享大宗訂購優惠、亦可客製化服務，詳情請洽：(06) 702-8856 或官網：https://sltn.tw/X50sV。

針對高端送禮市場，推薦南北遠東香格里拉飯店獨家與花旗參勞斯萊斯的美國威斯康辛州「許氏參業集團」合作，以健康、養生概念為主軸，推出限量款【如意人參】豪華廣式禮盒，以〝如意人生〞同音、傳達祝福。講究的禮盒，更將傳統工藝品〝如意〞(別名：握君)與彰顯尊貴的錦盒結合，以現代中式風格設計手提雙層抽屜式盒身，運用明亮、溫暖紅色，由淺至深勾勒出漸層梅花線條，並以古典流蘇畫龍點睛地與盒蓋交錯出延伸的美感，增添高雅品味。

「如意人參」豪華廣式禮盒，將同時擁有美國GMP與FDA食品藥品監督管理標準的頂級花旗參精華融入皮薄餡足廣式月餅內餡，共同研發推出口感醇厚輕甜的「花旗參蓮蓉」與濃縮雞湯與金絲紅棗精華，參味回甘、鹹香滋味的「花旗參紅棗雞湯」兩款獨創風味；以及選用窯燒烘焙的台南東山老欉龍眼乾釀入萊姆酒，融入白鳳豆沙慢火熬煮的香醇「酒釀桂圓」、與松露搭配椴木香菇為餡料，再以低鈉鹽之花灑在餅皮後烘烤出香氣迷人的「松露鹽之花」，上述四款月餅各一顆，每顆約125公克，隨禮盒附六年根切片「花旗參」乙罐 (約2兩/罐)，售價2,688元。頂級用料、細緻品味，滿足講究的味蕾。

老少咸宜的【皓月典藏】奶黃月餅禮盒，以普普藝術(pop art)將寓意幸福美滿的「玉兔奔月」，運用繽紛色彩與幾何線條勾勒山水意境，調配出的視覺震撼，並選用帶有高雅絲絨感的松石綠為主色，營造平衡又新潮的風格。在月餅口感上，更創意十足加入特級松子、飽滿酒釀蛋黃與那黃橙誘人色澤的香甜奶黃月餅相結合，為傳統美點帶來新滋味，包含「經典奶黃」、「金沙奶黃」、「松子奶黃」等三款口味各二顆，口鹹甜交織，令人回味無窮，每顆約90公克，售價1,288元。

六月上市後，即以優雅時髦的精緻禮盒受到市場關注的【靚月經典】桃山皮月餅禮盒，內含融入台農57號黃金地瓜搭配Q彈麻糬的「炭焙地瓜白玉」、台灣綠茶為底的「焙茶堅果」、酒釀蔓越莓與淡雅茶香滋味的「酒香紅茶蔓越莓」、以及法式經典甜點為靈感的「老奶奶檸檬」等，每顆約125公克，每盒售價1,388元。

台南遠東香格里拉飯店三款月餅禮盒預購九折至8月1日，自8月2日起可享買十盒送一盒(購買與贈送需為同款)，單次購買五十盒(含)以上可享台灣本島免費定點送貨服務乙次。大宗訂購【皓月典藏】奶黃月餅禮盒與【靚月經典】桃山月餅禮盒折扣更多，各項折扣優惠與抵用券恕不可合併使用。取貨日期：2023年8月21日至9月29日止，訂購專線及詳情請洽 (06) 02-8856。飯店地址：台南市東區大學路西段89號，官方網站：https://sltn.tw/SLTN。