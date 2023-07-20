大倉久和大飯店山里日本料理餐廳新上任鐵板燒主廚登場

暑假開場，一起跟上食尚潮流！一同進入大倉久和大飯店山里日本料理的世界。大倉久和大飯店山里日本料理的鐵板燒林智群主廚新上任即推出三套全新頂級套餐，每套2,500元起。其中主廚套餐更是匯聚了多種日本直送的山珍海味頂級食材，其中包括譽有海底紅、藍寶石的喜知次與瑩烏賊、日本鹿兒島A5和牛、日本大分A5和牛及日本九州熊本生蠔等多道頂級食材，每一道料理都彰顯了主廚林智群細膩的烹調技藝與無窮創意，每道美食如同一篇華章，宛如美食說書人將完整的故事融入其中，帶給品味家們舌尖上無盡的美妙享受。詳情訂位請洽(02)2181-5137或線上訂位https://reurl.cc/XLj917。

以日本東京大倉飯店山里日本料理逾五十年正統、深獲世界高度評價，五十年來在廚藝薈萃的東京地區為深受饕客歡迎的指標性餐廳，經常接待政商名流與明星藝人等貴賓。大倉久和大飯店「山里」沿襲其名，為海外最大據點，靜謐的空間依主題劃分為「和食區」、「天婦羅區」、「壽司區」及「鐵板燒區」，重現了日式美食的精髓，展現獨具匠心的烹飪技巧。鐵板燒區以沉穩的色系搭配直線條的設計，與鐵板燒吧檯金屬質感的俐落互相呼應。其中鐵板燒區共有兩個吧檯的開放式用餐區及一個包廂。吧檯皆可容納10位賓客用餐，包廂則可12位賓客用餐，親友聚餐及洽公餐會皆適宜。

而鐵板燒林智群主廚擁有近30年的鐵板燒經驗，自16歲起就踏入鐵板燒料理的世界。林智群主廚烹飪風格從早期的三太養生鐵板料理到大方養生鐵板料理，再到近年在台北人氣超夯連鎖無菜單鐵板料理店的初魚鐵板燒，以多元化創意手法呈現頂級海陸食材。而林智群的啟蒙師父為素有鐵板教父之稱的謝樂觀師傅，謝師傅秉持「四度」料理精神，以食材的「鮮度」、食物屬性的「溫度」、與客人間的「熟度」及教父級的「態度」，而這樣的精神也激勵著林智群主廚用如此高標準面對每一道呈現給客人的料理。對於鐵板燒料理，林主廚強調這是料理職人真實直接面對面互動，並堅持使用當令食材入饌減少過多醬汁搶走食物的原汁原味，細心掌握食材的最佳口感鮮度，專注於食材之間的碰撞火花，將鐵板燒技法融入日式烹飪精髓發揮到極致，帶給客人味蕾與心靈上的絕頂饗宴。

其中，林智群主廚發揮巧思創意設計的主廚套餐為一系列共9道精緻佳餚，每套3,600元，服務費另計。開胃沙拉的南非鮑魚溫沙拉巧妙結合夏日元素，以獨特的烹調方式展現鮑魚的口感和滋味。特選的日本橙醋和柚子醬調配的獨家醬料，帶出酸爽的夏日風味。開胃湯品番茄海鮮清湯加入魚頭和多種辛香料熬煮兩小時，充滿豐富的膠質湯頭呈現濃郁乳白色，加入番茄置於湯碗中間呈現日本國旗的意象，金箔的點綴更增添了奢華感。日本干貝海苔選用了日本生食級冷藏干貝，口感鮮甜扎實，搭配來自日本築地「林屋極上海苔」，厚實脆口。海鮮部分，主廚嚴選日本三大名魚之一的夢幻之魚喜知次，喜知次為日本海域專有深海魚種，也稱為海底的紅寶石，油脂豐富，使用一夜干方式呈現濃縮的魚肉香味，再搭配日本本州富山灣裡有春夜裡浮現深海藍寶石之稱的螢烏賊，鮮味十足。盤邊點綴的橄欖油加入新鮮日本紫蘇更加凸顯海鮮鮮味。

想一嘗兩款日本和牛的饕客更不能錯過！鹿兒島和牛以及大分和牛更是主廚菜單中的亮點之一。和牛肉品等級根據「肉品色澤」、「霜降油花」、「肉品緊實度及紋理」、「脂肪色澤及品質」等四項指標進行分級，總共分為5個等級。大分和牛代表的是嚴選的頂級肉品，等級為5級或4級。而鹿兒島則是日本最大的和牛生產地，牛肉風味濃郁，肉質鮮紅且脂肪分佈均勻。主廚以精湛的料理手法完美呈現日本鹿兒島A5和牛菲力，肉質嫩滑不油膩，入口即化。另一道菜品是日本大分A5和牛紐約客肉捲，搭配了蔬菜香菇絲、花蓮剝皮辣椒、魚卵和日本紫蘇，展現了主廚的巧思和菜品的層次感，平衡了口感和味道。最後一道為烏魚子炒飯，使用了台灣的烏魚子，油脂豐富，口感黏滑而不乾澀。每一口飯粒都充滿了烏魚子的獨特馥郁風味，為整場盛宴畫下完美的句點。想要品嘗主廚套餐的饕客記得提前一日預約。林智群主廚將烹調藝術與美食交織，呈現優雅細膩的頂級華麗佳餚，讓每位饕客盡情享受舌尖上的無盡好滋味。