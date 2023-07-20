新北4師獲112年教育部師鐸獎　實踐教育愛陪伴孩子成長

教育部日前公布112年師鐸獎得獎名單，新北市共4 位教師獲得教育界最高殊榮，分別是沙崙國小林惠珍校長、福和國中 范筱蓉校長、新莊國中張美蓮老師及鶯歌高職蕭正一主任， 獲獎者具備教育專業，以滿懷教育愛陪伴孩子，在崗位上奉獻心力， 獲得獎項，實至名歸，更是教師們的教育典範。

今年度榮獲師鐸獎的沙崙國小林惠珍校長投入教育工作34年， 行政經驗與領導學習經驗豐富，熟悉學校組織特性與專業發展脈絡， 辦學績效受到師生及社區家長的肯定與認同。林校長表示， 在教職生涯中，最難忘的是到偏鄉學校初任校長時， 看到弱勢孩童放學後回到沒有燈的工廠宿舍，無法有好的學習環境， 也因家庭功能不彰無法正常與人溝通對話，於是巡訪學區的里長， 主動邀請年滿三歲的孩子就讀幼兒園，讓孩童盡早接受教育， 學習說話與人溝通，用教育翻轉孩子的生命。

福和國中范筱蓉校長初任教師時在玉山服務，是電影「聽見歌在唱」 真實故事中的鋼琴教師，她回憶部落教書的這份初心， 是她擔任校長、去愛更多孩子及幫助更多學校的動力。 她在學校更化名夏宇擔任DJ進行校園廣播，創立Radio頻道， 7年來已達數千封的學生來信，向她訴說心裡話， 她用音樂從事心靈輔導工作，拉近與2,000多位孩子的距離，以 DJ身分溫暖全校師生的身心靈。

新莊國中張美蓮老師重視每個學生的獨特價值， 給予學生展現的舞台來培養自信心與成就感， 引導孩子找到自己的亮點。她曾輔導過1位只會說越南語的新住民孩 子，孩子常感到自卑而不想上學，於是她創新發想提出了一個「 多元語言防疫宣導廣播」方案，配合多元文化週的活動， 經過美蓮老師不斷地鼓勵和訓練， 學生可以自信勇敢地向全校師生放送越南語防疫宣導， 活動獲得廣大的迴響，學生也成為全校同學的「防疫英雄」。

鶯歌高職蕭正一主任深耕學子藝術教育，用藝術輔導學生、 鼓勵學生走出低潮；在培育藝術群教師方面也不遺餘力， 輔導多位考上成為正式教師。蕭主任更將藝術教育推動到社區， 籌創「忘年之膠彩畫會」， 指導照顧社區裡的新住民或年長弱勢者學習膠彩畫及水墨畫近20年 ，達到「輕鬆學、快樂畫」的終身學習目標，同時攜手鶯歌區公所、 醫院、百貨推動各項藝文聯展，藉以推展在地社區藝術之風氣， 行銷打造「鶯歌藝術城」願景，這些都是蕭主任無私、 不求回報的服務及貢獻。

教育局表示，誠摯感謝新北教育夥伴，實踐教育愛陪伴孩子成長， 長期為學生熱情奉獻，帶領新北教育精進成長，讓孩子求學過程中， 時時擁有明燈指引，齊心為孩子打造幸福教育環境。

新莊國中張美蓮老師(右4)重視每個學生的獨特價值，給予學生展現的舞台來培養自信心與成就感。(照片來源：新北市教育局提供)

沙崙國小林惠珍校長投入教育工作34年，用教育翻轉孩子的生命。(照片來源：新北市教育局提供)

鶯歌高職蕭正一主任(左3)深耕學子藝術教育。(照片來源：新北市教育局提供)