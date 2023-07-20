JR東日本大飯店 台北 「中秋賞月禮盒」 9/5前早鳥88折優惠

進入夏暑月餅市場大戰已經開打， JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北推出「2023中秋賞月禮盒」。今年的禮盒主題分別是以錦鯉為設計的「水月錦鯉禮盒」，以及以日本和柄美學設計有著滿滿祝福涵義的「金月琉璃禮盒」。兩款中秋賞月禮盒皆享有9/5前早鳥預購享88折優惠。

JR東日本大飯店 台北今年推出月餅禮盒延續去年非常受到歡迎的「錦鯉」延伸設計，兩隻象徵和平、友誼、健康與富貴的錦鯉悠游其間，同時代表中秋佳節的團圓及圓滿的象徵。「水月錦鯉禮盒」有四入最受企業界及長輩歡迎的傳統廣式月餅，包含廣式豆蓉蛋黃、經典蓮蓉蛋黃、豆沙核桃蛋黃及棗泥桂圓蛋黃等口味，再搭配上無咖因成分的養生茶款黑豆黑米茶，每盒售價為1,880元。

「金月琉璃禮盒」則以代表日本的和柄美學進行設計，有著滿滿的祝福寓意，如：代表緣分、圓滿的七寶紋，長壽、吉兆的龜甲紋，堅韌、健康生命力的麻葉紋，勇往直前職人精神的箭羽紋，生意興隆的市松紋，還有代表綿延不絕、長長久久、家業繁榮的工字紋。禮盒內有三款禮餅，包含綿密滑順的奶皇藏心月餅、醇厚香濃的可可藏心月餅以及以台灣香草莢及土鳳梨搭配法國奶油製作的台灣香草鳳梨酥，每盒售價為1,380元(9入裝)，絕對是節慶送禮的最佳組合。

除了中秋月餅禮盒之外，喜愛傳統風味可選擇JR東日本大飯店台北推出的「台灣香草鳳梨酥禮盒」(12入裝)，每盒售價660元。台灣傳統婚體習俗訂婚禮餅中的鳳梨餅閩南話又稱「旺來」，象徵多子多孫多旺財。嚴選台灣新鮮土鳳梨搭配台灣香草及法國奶油製作， 帶有微微的甜香，又像奶油般溫潤，品嘗時可感受到濃郁香氣及酸中帶甜的口感。

中秋佳節搭配茶款是最好的選擇，JR東日本大飯店台北旗下凱華樓中華料理推出的養生茶款，以養生為訴求不含咖啡因，每罐360元。養生茶款共有三種風味，[冬陽-棗杞牛蒡茶]以台灣牛蒡、枸杞與紅棗，甘甜滋味好入喉。[映雪-苦蕎桂花茶]精選台灣苦蕎麥及手摘桂花，含有濃郁穀香及清淡桂花香。[琉光-黑豆黑米茶]嚴選台灣青仁黑豆與黑米，透過慢火、低溫、烤焙的方式，讓茶香源源不散。今年中秋佳節，JR東日本大飯店台北推出各種適合節慶禮盒商品，皆是最好的送禮選擇。飯店官網可立即線上預購