臺灣土銀首次跨足地熱發電融資　支應上萬家戶用電

臺灣土地銀行首度跨足地熱發電獨家融資角色，領先公股行庫同業，本次提供將捷集團子公司結元能源融資新臺幣7.2億元支應「新北市硫磺子坪地熱發電示範區」開發營運資金，預計2025年併聯發電，裝置容量約4MW，年發電量上看2,900萬度，估計可支應10,000家戶全年用電。

我國因應全球淨零趨勢設定淨零排放路徑及策略，同時訂定114年地熱發電目標為20MW。依經濟部能源局評估，臺灣位處太平洋火山環帶，地熱發電潛能高達40GW（百萬瓩），等同數十座核四電廠發電量。

為促進國內地熱發電發展，財政部國有財產署、新北市政府與經濟部合作成立「新北市硫磺子坪地熱發電示範區」，並招商引進將捷集團子公司結元能源做為開發者。

將捷集團長期重視臺灣再生能源發展及尊重土地、環境永續發展，其子公司結元能源則長年專注地熱開發產業研究，同時也掌握關鍵核心技術以應用在宜蘭「清水地熱發電BOT案」，創下全國首家商轉的地熱電廠案例，堪稱產業先驅。

土地銀行考量將捷集團永續發展理念符合ESG目標，因此積極爭取兩強合作並順利取得獨家融資角色，未來土地銀行將提供將捷集團旗下結元能源7.2億元資金支應「新北市硫磺子坪地熱發電示範區」工程及購置發電機器設備營運所需資金，為公股銀行投入地熱發電獨家融資案首例。

土地銀行身為百分百國營銀行以綠色金融角色響應政府「淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫」，戮力支持企業投入永續綠色能源開發。土地銀行近年不僅推出「太陽光電暨儲能設備貸款」、配合政府辦理「疫後振興＆低碳智慧納管貸款專案」等融資優惠貸款，在企業投入綠色永續能源（氫能、生質能、地熱能、海洋能等）及產業淨零轉型也全力相挺。

土地銀行在董事長謝娟娟帶領下，今年更以「友善環境」、「友善利害關係人」為新方向，持續打造與客戶、員工共好的營運模式，有效落實企業社會責任。

