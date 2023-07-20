智慧選、聰明讀 新北領先全國全面推動智慧適性閱讀

新北市教育局今(20)日與國立臺灣師範大學合辦「 中文閱讀能力適性教學暨診斷評量」成果發表會暨頒獎典禮。新北市 以智慧適性閱讀作為閱讀教育具體化的出口，借重大數據分析， 老師清楚了解學生各個閱讀面向的發展， 提供對應學生能力的適性書單，解決長久以來閱讀力不易檢測的困境 。111學年度參加試辦的122所國小、共計2萬2,567位學 生，閱讀理解成績平均進步7.6個百分等級，成效卓著，112學 年度更將全面推動， 未來全市國中小學生皆可加入智慧適性閱讀的行列。

教育局表示，新北市的閱讀教育政策與時俱進，自109學年度起攜 手國立臺灣師範大學推動智慧適性閱讀， 透過適性測驗搭配圖書分級，讓教師落實差異化教學、 學生能夠適性閱讀，進而達到拔尖扶弱的效果。經過三年的推動，1 11學年度試辦學校已達122校， 參與學生閱讀理解能力也具顯著成長， 因此為全面推廣智慧適性閱讀，112學年度將推出「 圖書館智慧升級計畫」， 屆時全市國中小學生皆能享有智慧適性閱讀的各項軟硬體服務。

這次獲獎數最多的秀峰國小主任張淩翔表示， 學校多年推展深耕閱讀教學，在加入智慧適性閱讀計畫後， 透過參與線上測驗檢視學生閱讀力， 配合適性閱讀書單逐步進行圖書館藏適讀標示， 老師與學生都有明確的追求目標。教師能充分利用課文文本、 班級書箱與讀報教學，深入引導學生閱讀理解， 並經由測驗後的數據，掌握個別學生閱讀力，作有效的適性引導。

五寮國小獲得六年級組進步獎的王雅菈同學兩年前才從南非到臺灣就 學，她說，他的導師李明鍵老師曾經告訴我： 閱讀書本是學習或複習語文最好的方法。透過適性閱讀， 自己的語文能力有爆發性進步成長，不是死記或死背文句意思， 而是理解並將之運用於生活中。

面對數位時代，偏鄉小校欽賢國中與時俱進， 將閱讀教育結合資訊科技，閱讀推動教師阮如君老師分享， 學校為了培養學生具備數位閱讀能力，透過E化圖書資源， 將圖書館藏書重新分類編目、數位建檔，以便師生線上借還書、 查詢書籍SR值；此外也透過線上臉書社群，即時分享新書、 校內外閱讀資訊及進行相關活動的線上投稿、票選及有獎徵答， 讓閱讀與學生生活結合。

教育局強調，新北市推動閱讀教育多年，已有豐碩成果，除了與國立 臺灣師範大學的合作，今年起更推出「 推動國民小學適性閱讀與圖書館智慧升級計畫」， 透過四年中程計畫，讓圖書館成為聰明選書、智慧學習、 健康閱讀的學習資源中心。未來也致力推動校校有閱推教師， 結合智慧化圖書館，運用科技輔助閱讀，讓新北孩子閱讀力大躍進。