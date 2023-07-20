六福中秋月餅開賣 推全台唯一佛跳牆月餅

中秋節即將到來，送禮祝福親友外，家人也會趁此團聚。 六福旅遊集團佈局中秋送禮商機，推出橫跨各種價位的禮品， 結合臻選傳統及嶄新口味，全面搶攻送禮、伴手禮、自購市場。 尊榮精品級月餅禮盒「遊月豐融 中秋禮盒」3,280元，還有中價款「六福皇宮四大美人禮盒」1 ,280元、平價款「六福客棧酥皮月餅禮盒」890元， 伴手禮則有粵亮廣式料理「靓禮-手作楓糖綠豆糕」620元， 以及入選Elite Bakery一禮烘焙「經典中秋禮盒」620元， 一次滿足各種價位需求，7月21日起開放來電訂購專線或至「 六福美饌」網站預訂，凡於8月31日前完成下訂，享早鳥優惠85 折，大宗購買另享更超值優惠，商務送禮不容錯過。

全新推出奢華月餅「御極品佛跳牆」，將鮑魚、花膠、烏參、 瑤柱及金華火腿等頂級臻饌入料，再加入經典蓮蓉與鹹蛋黃配搭， 為月餅市場帶來新舊交融的味蕾體驗。另外， 還有充分展現中西融揉的「義式風味金饌」 以義大利三大珍饈魚子醬、帕瑪火腿、松露融入內餡， 搶攻頂級中秋送禮市場。

永續食尚「遊月豐融」月餅禮盒，限量400盒，嶄新奢華口味， 鮑魚、花膠、烏參、瑤柱、魚子醬、松露入料，典藏新意

六福以匠心之藝、五星之味，打造送禮儀式感，再度推出大受歡迎的 精品級月餅禮盒「遊月豐融 」，提把採用人造環保皮革，內層精心設計實心胡桃木茶托盤， 並配採用景德鎮龍泉青瓷茶罐盛裝的台灣在地茶葉， 外觀擷取珍稀動物「犀牛、水獺、台灣黑熊、熊鷹」之圖像， 呼籲大家關懷珍稀瀕危動物，既環保又精緻， 亦同時延續六福的環保永續理念。

遊月豐融禮盒盛載三款2023全新口味「御極品佛跳牆、 義式風味金饌、黑金芋香麻糬」，以及去年推出廣受饕客好評的「 楊枝甘露」，並配有六福精選名茶「寶茶南投鹿谷烏龍茶」 以沏茶賞月，中秋佳節非凡享受。

嶄新奢華月餅「御極品佛跳牆」以粵式佛跳牆為發想，鮑魚、花膠、 烏參、瑤柱及金華火腿等頂級臻饌入料，再加入蓮蓉與鹹蛋黃配搭， 滋味無窮，口感富饒層次且香氣撲鼻，為中秋佳節注入頂級滋味。

必嘗新作「義式風味金饌」以義大利三大珍饈魚子醬、帕瑪火腿、 松露組合出完美比例，香濃細緻的珍稀滋味蔓延於唇齒間。

「黑金芋香麻糬」精選芋頭內餡豐潤不甜膩，加入桂花提香， 搭配帶有Ｑ勁的黑糖麻糬，香醇軟綿。

「楊枝甘露」創意展現港式糖水酸甜風味，具有獨特的清爽香氣， 再加入芒果、杏桃果乾、柚子丁，一口咬開，香濃流心遍及味蕾， 讓美味體驗更上一層樓。

四款風味獨具月餅皆由主廚親自手工製作，搭配香氣優雅， 回甘時帶著輕柔的花果香的南投鹿谷烏龍茶，售價3,280元， 限量供應400盒。

六福皇宮「四大美人」禮盒優雅時尚，以翠鳥、蜂鳥、 藍冠山雀及畫眉詮釋經典口味

華美精緻的「六福皇宮四大美人中秋禮盒」，禮盒以翠鳥、蜂鳥、 藍冠山雀及畫眉繪入詮譯四大美人優美之姿， 更臻藏六福經典口味紛呈，內含4款風味獨具的流心月餅「奶黃、 芝麻、拿鐵、紫薯」細緻流沙於嘴裡散開，濃郁香氣盈滿口中， 以及薄香酥脆的「一禮烘焙法式蝴蝶酥」及風味優雅且豐富「 六福村阿拉比卡濾掛咖啡」，售價1,280元，一次盡享美味。

中秋必吃蛋黃酥，六福客棧「酥皮月餅禮盒」經典雋永

「六福客棧酥皮月餅禮盒」內含最受大眾喜愛的經典蛋黃酥，「 金沙奶黃酥」純手工製作的濃香奶油酥皮，灑上一層帕瑪森乳酪， 搭配奶香濃郁、細緻綿密的奶黃餡以及鹹鴨蛋黃，鹹甜滋味， 讓人欲罷不能。「烏豆沙蛋黃酥」選用香甜綿密烏豆沙， 包覆於用紅土醃製32天整顆紅仁鴨蛋黃，蛋香濃郁細緻， 層層烘烤外酥內軟，成就出香酥濕潤蛋黃酥。「 六福客棧酥皮月餅禮盒」內含金沙奶黃酥、烏豆沙蛋黃酥各3顆， 售價890元。

中秋送禮多元選擇 六福精選伴手禮 送禮自用兩相宜

中秋佳節除了必吃月餅外，更重要的就是親友間團圓聚餐， 因此今年也推出2款伴手禮，提供送禮多元選擇。 深受好評的粵亮廣式料理「靓禮-楓糖綠豆糕」禮盒， 綠豆泥鬆軟滑順，使用加拿大楓糖取代傳統砂糖， 降低甜度突顯豆香，讓口感昇華富有層次。Elite Bakery一禮烘焙的新推「經典中秋禮盒」， 內含一禮烘焙經典土鳳梨酥 以及「六福村阿拉比卡濾掛咖啡」，嚴選香氣足、 果肉微酸的台東土鳳梨，搭配奶香酥皮，酸甜適中恰到好處， 盡嚐在地食材魅力，家庭共敘或餽贈親友一室皆歡。

7月21日起可前往「六福美饌」網站、致電訂購專線， 或是親至台北六福萬怡酒店、六福村訂購，凡於8月31日前完成訂 購且付款，即享早鳥優惠85折，9月8日起開始出貨及提貨， 單筆消費滿十盒(含)以上，可享單點免運費，50盒(含以上)再 享83折、100盒(含以上)享8折。