六福中秋月餅開賣 推全台唯一佛跳牆月餅

中秋節即將到來，送禮祝福親友外，家人也會趁此團聚。六福旅遊集團佈局中秋送禮商機，推出橫跨各種價位的禮品，結合臻選傳統及嶄新口味，全面搶攻送禮、伴手禮、自購市場。尊榮精品級月餅禮盒「遊月豐融 中秋禮盒」3,280元，還有中價款「六福皇宮四大美人禮盒」1,280元、平價款「六福客棧酥皮月餅禮盒」890元，伴手禮則有粵亮廣式料理「靓禮-手作楓糖綠豆糕」620元，以及入選Elite Bakery一禮烘焙「經典中秋禮盒」620元，一次滿足各種價位需求，7月21日起開放來電訂購專線或至「六福美饌」網站預訂，凡於8月31日前完成下訂，享早鳥優惠85折，大宗購買另享更超值優惠，商務送禮不容錯過。
全新推出奢華月餅「御極品佛跳牆」，將鮑魚、花膠、烏參、瑤柱及金華火腿等頂級臻饌入料，再加入經典蓮蓉與鹹蛋黃配搭，為月餅市場帶來新舊交融的味蕾體驗。另外，還有充分展現中西融揉的「義式風味金饌」以義大利三大珍饈魚子醬、帕瑪火腿、松露融入內餡，搶攻頂級中秋送禮市場。
永續食尚「遊月豐融」月餅禮盒，限量400盒，嶄新奢華口味，鮑魚、花膠、烏參、瑤柱、魚子醬、松露入料，典藏新意
六福以匠心之藝、五星之味，打造送禮儀式感，再度推出大受歡迎的精品級月餅禮盒「遊月豐融 」，提把採用人造環保皮革，內層精心設計實心胡桃木茶托盤，並配採用景德鎮龍泉青瓷茶罐盛裝的台灣在地茶葉，外觀擷取珍稀動物「犀牛、水獺、台灣黑熊、熊鷹」之圖像，呼籲大家關懷珍稀瀕危動物，既環保又精緻，亦同時延續六福的環保永續理念。
遊月豐融禮盒盛載三款2023全新口味「御極品佛跳牆、義式風味金饌、黑金芋香麻糬」，以及去年推出廣受饕客好評的「楊枝甘露」，並配有六福精選名茶「寶茶南投鹿谷烏龍茶」以沏茶賞月，中秋佳節非凡享受。
嶄新奢華月餅「御極品佛跳牆」以粵式佛跳牆為發想，鮑魚、花膠、烏參、瑤柱及金華火腿等頂級臻饌入料，再加入蓮蓉與鹹蛋黃配搭，滋味無窮，口感富饒層次且香氣撲鼻，為中秋佳節注入頂級滋味。
必嘗新作「義式風味金饌」以義大利三大珍饈魚子醬、帕瑪火腿、松露組合出完美比例，香濃細緻的珍稀滋味蔓延於唇齒間。
「黑金芋香麻糬」精選芋頭內餡豐潤不甜膩，加入桂花提香，搭配帶有Ｑ勁的黑糖麻糬，香醇軟綿。
「楊枝甘露」創意展現港式糖水酸甜風味，具有獨特的清爽香氣，再加入芒果、杏桃果乾、柚子丁，一口咬開，香濃流心遍及味蕾，讓美味體驗更上一層樓。
四款風味獨具月餅皆由主廚親自手工製作，搭配香氣優雅，回甘時帶著輕柔的花果香的南投鹿谷烏龍茶，售價3,280元，限量供應400盒。
六福皇宮「四大美人」禮盒優雅時尚，以翠鳥、蜂鳥、藍冠山雀及畫眉詮釋經典口味
華美精緻的「六福皇宮四大美人中秋禮盒」，禮盒以翠鳥、蜂鳥、藍冠山雀及畫眉繪入詮譯四大美人優美之姿，更臻藏六福經典口味紛呈，內含4款風味獨具的流心月餅「奶黃、芝麻、拿鐵、紫薯」細緻流沙於嘴裡散開，濃郁香氣盈滿口中，以及薄香酥脆的「一禮烘焙法式蝴蝶酥」及風味優雅且豐富「六福村阿拉比卡濾掛咖啡」，售價1,280元，一次盡享美味。
中秋必吃蛋黃酥，六福客棧「酥皮月餅禮盒」經典雋永
「六福客棧酥皮月餅禮盒」內含最受大眾喜愛的經典蛋黃酥，「金沙奶黃酥」純手工製作的濃香奶油酥皮，灑上一層帕瑪森乳酪，搭配奶香濃郁、細緻綿密的奶黃餡以及鹹鴨蛋黃，鹹甜滋味，讓人欲罷不能。「烏豆沙蛋黃酥」選用香甜綿密烏豆沙，包覆於用紅土醃製32天整顆紅仁鴨蛋黃，蛋香濃郁細緻，層層烘烤外酥內軟，成就出香酥濕潤蛋黃酥。「六福客棧酥皮月餅禮盒」內含金沙奶黃酥、烏豆沙蛋黃酥各3顆，售價890元。
中秋送禮多元選擇 六福精選伴手禮 送禮自用兩相宜
中秋佳節除了必吃月餅外，更重要的就是親友間團圓聚餐，因此今年也推出2款伴手禮，提供送禮多元選擇。深受好評的粵亮廣式料理「靓禮-楓糖綠豆糕」禮盒，綠豆泥鬆軟滑順，使用加拿大楓糖取代傳統砂糖，降低甜度突顯豆香，讓口感昇華富有層次。Elite Bakery一禮烘焙的新推「經典中秋禮盒」，內含一禮烘焙經典土鳳梨酥 以及「六福村阿拉比卡濾掛咖啡」，嚴選香氣足、果肉微酸的台東土鳳梨，搭配奶香酥皮，酸甜適中恰到好處，盡嚐在地食材魅力，家庭共敘或餽贈親友一室皆歡。
7月21日起可前往「六福美饌」網站、致電訂購專線，或是親至台北六福萬怡酒店、六福村訂購，凡於8月31日前完成訂購且付款，即享早鳥優惠85折，9月8日起開始出貨及提貨，單筆消費滿十盒(含)以上，可享單點免運費，50盒(含以上)再享83折、100盒(含以上)享8折。