台北市立動物園馬來貘「貘克」18日驟逝　解剖結果初判為「急性肺水腫」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市立動物園內的馬來貘「貘克」日前不幸死亡，今（20）日上午進行解剖後，初步診斷係死於急性肺水腫，可能是感染所造成，至於感染病原的種類，已採集相關檢體送驗，預計2週以後才會有初步的結果。

熱雨區的馬來貘爸爸「貘克」於7月18日下午離開了這個世界，保育員表示，15日傍晚收展時發現「貘克」精神略為倦怠，回到後場仍有進食及泡水，泡水後精神有好一些。16日起園方就讓牠在後場休息，白天進食正常，多數時間都在陰涼處休息。

17日發現前一晚的晚餐吃的很少及出現腹瀉狀況，獸醫幫牠測體溫、抽血、打退燒藥及嘗試補充輸液，同時多加一台工業扇及大冰塊降低溫度，並根據血檢結果獸醫預防性給予抗生素。18日早上貘克卻側躺在水池邊無力站立，獸醫再進行抽血、灌腸降溫及給予輸液等治療，但在3點半左右於治療中失去呼吸心跳，緊急進行CPR及插管治療後仍死亡。

動物園表示，今日上午由臺灣大學獸醫專業學院比較病理生物學研究所病理專科老師與臺北市立動物園獸醫師協同進行解剖，初步診斷係死於急性肺水腫。由於動物園今年3月「貘克」的例行採血檢查結果正常，但透過解剖發現「貘克」存在慢性胸膜肺炎的潛在問題，感染較可能是主要的肇因。至於感染病原的種類，病理解剖時已採集相關檢體送驗，預計2週以後才會有初步的結果。

目前動物園將針對雨林區所照養的馬來貘個體，進行必要的健康檢查工作，並對現場照養環境進行消毒及加強消暑的設施。

「貘克」是來自捷克布格的7歲馬來貘，天氣熱的時候最喜歡泡在水裡。（動物園提供）

「貘克」於2015年10月15日出生於捷克布拉格動物園，取名為Budak Puntja，他在2018年3月15來到台灣，最初住在不對外開放的保育區，因為腿短短與個性呆萌，深受保育員們的喜愛；在2019年2月移到新的熱雨區與遊客見面，並與在北動出生的馬來貘「貘芳」、「貘莉」配對成功，小孩「貘豆」及「貘花豆」分別在2020年及2021年出生。

「貘克」呆萌模樣深受保育員和民眾喜愛，他的的突然離世令大家不捨，為了懷念「貘克」，北市立動物園預計將為他準備一場追思會，細節將於日後公布。