Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

高雄麗尊酒店 月滿情濃 麗緻中秋

By 台灣英文新聞
2023/07/20 17:26
圖/高雄麗尊酒店
圖/高雄麗尊酒店

圖/高雄麗尊酒店

圖/高雄麗尊酒店

高雄麗尊酒店7月24日起至9月26日推出月滿情濃 麗緻中秋-「月光漫舞 月餅禮盒」，將滿懷思愫的情意揉入月餅之中，於浩然明月之時，細品秋意，與重要之人共嘗餅味飄香的美好!此次月光漫舞禮盒推出傳統經典口味-情深釀棗泥、滿思綠豆凸、濃心烏豆沙，三款共九入，現場自取優惠價 $899/盒、含運宅配價 $999/盒(定價 $1099元/盒)，在月圓之際，將滿載的心意贈送於親朋好友。

麗尊酒店推出3款經典口味月餅，「深情釀棗泥」以經典廣式月餅皮搭配由慢火細熬而成的香純棗泥餡，滑順香甜濃郁，表心意綿延的念想之情；「滿思綠豆凸」層層酥皮包覆著清甜的細緻綠豆沙餡，溫潤綿密且入口即化，表滿溢的相思之情：「濃心烏豆沙」豆沙餡甜韻絲滑，豐厚濃郁的香氣與香醇口感，裹藏著情深意濃的心思。

中秋佳節，月滿情濃。現在至麗尊酒店訂購「月光漫舞 月餅禮盒」，可於現場、線上選購，即享自取優惠價$899/盒及含運優惠價$999/盒，將雋永的情意淬鍊成經典禮盒贈予親朋好友，並與重要之人相守秋季的良辰美景! 在月圓之際，邀請您一同品嚐遵循古法慢火細焙的香甜美好。

更多詳細專案內容，請上官方網站優惠訊息，或來電洽詢07-966-8505。

更新時間 : 2023-07-20 21:10 GMT+08:00

最受歡迎

「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
高雄六合路37年冰店檢出沙門氏桿菌！44人腹瀉就醫 腎衰竭男童今轉普通病房
高雄六合路37年冰店檢出沙門氏桿菌！44人腹瀉就醫 腎衰竭男童今轉普通病房
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
【7/24-27台灣分區萬安演習】國軍漢光預演19日空域管制　桃機公司: 將影響降至最低
【7/24-27台灣分區萬安演習】國軍漢光預演19日空域管制　桃機公司: 將影響降至最低
【更新】台灣華航18日台北直飛布拉格首航　全機旅客享米其林三星美食
【更新】台灣華航18日台北直飛布拉格首航　全機旅客享米其林三星美食
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查