高雄麗尊酒店 月滿情濃 麗緻中秋

高雄麗尊酒店7月24日起至9月26日推出月滿情濃 麗緻中秋-「月光漫舞 月餅禮盒」，將滿懷思愫的情意揉入月餅之中，於浩然明月之時，細品秋意，與重要之人共嘗餅味飄香的美好!此次月光漫舞禮盒推出傳統經典口味-情深釀棗泥、滿思綠豆凸、濃心烏豆沙，三款共九入，現場自取優惠價 $899/盒、含運宅配價 $999/盒(定價 $1099元/盒)，在月圓之際，將滿載的心意贈送於親朋好友。

麗尊酒店推出3款經典口味月餅，「深情釀棗泥」以經典廣式月餅皮搭配由慢火細熬而成的香純棗泥餡，滑順香甜濃郁，表心意綿延的念想之情；「滿思綠豆凸」層層酥皮包覆著清甜的細緻綠豆沙餡，溫潤綿密且入口即化，表滿溢的相思之情：「濃心烏豆沙」豆沙餡甜韻絲滑，豐厚濃郁的香氣與香醇口感，裹藏著情深意濃的心思。

中秋佳節，月滿情濃。現在至麗尊酒店訂購「月光漫舞 月餅禮盒」，可於現場、線上選購，即享自取優惠價$899/盒及含運優惠價$999/盒，將雋永的情意淬鍊成經典禮盒贈予親朋好友，並與重要之人相守秋季的良辰美景! 在月圓之際，邀請您一同品嚐遵循古法慢火細焙的香甜美好。

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