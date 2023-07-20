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台南大員皇冠假日酒店 「窗月想啡」中秋禮盒搶市

By 台灣英文新聞
2023/07/20 17:22
圖／台南大員皇冠假日酒店  
圖／台南大員皇冠假日酒店

圖／台南大員皇冠假日酒店  

圖／台南大員皇冠假日酒店

搶攻中秋送禮商機，迎戰疫情後第一個中秋，拚商機得搶快、搶新，尤其口味搭配與禮盒造型，讓送禮的人有體面。台南大員皇冠假日酒店2023年月餅禮盒以「一攬月影」為主題，搶先推出第一款「窗月想啡」禮盒，每盒1,188元，延續去年大受好評的中式月餅與西式咖啡的絕妙搭配。即日起開放預購，最高優惠7折起。

中秋節即將到來，是送禮祝福親友，了表心意的最佳時刻。台南大員皇冠假日酒店2023年月餅禮盒以「一攬月影」為主題，率先推出「窗月想啡」每盒1,188元。外觀以中國紅、時尚黑、光輝金的三色搭配，美感的簍空窗花設計，襯透著台南市樹-鳳凰木盛開的鳳凰花，穿梭古今，高貴典雅的古窗花造型，不失時尚與創意感，充滿彩豐樓的粵系風格。打開禮盒映入眼簾則是玉兔奔月的圖騰，6入月餅小盒可以做為拼圖小遊戲，饒富趣味。月餅口味分別有「紅玉珍珠」是優雅花果香的紅玉紅茶細磨成粉，加入白鳳豆餡裡熬煮，茶香淡雅、豆香綿密，是個清爽不膩口的完美比例。

「柚香檸檬」以新鮮柚皮做成果乾後，糖漬加入白鳳豆沙與檸檬汁，保留其完整風味，酸中帶甜的迷人香氣，清新感十足。「酒釀桂圓」是餅皮包進了酒釀桂圓餡，吃得到桂圓果肉，風味香濃，令人回味無窮。「紅豆牛奶」屬於大人小孩都喜愛的口味，代表著思念與感情，甜而不膩的內餡，還吃得到紅豆顆粒香綿。「碧螺春芭樂」帶點茶味跟台灣特有水果香氣的口味。「鐵觀音」以鐵觀音茶粉加入白鳳豆沙餡內，一口品嚐茶香清新，搭配甜香豆沙，綿密回甘特別舒爽。延續去年大受好評的濾掛式咖啡4包，精選100%阿拉比卡咖啡研磨成粉，屬於中度烘培，在醇厚口感與酸度中取得平衡，月餅配上咖啡，更添中西融合的風味。

台南大員皇冠假日酒店2023年搶先以「窗月想啡」中秋禮盒搶市，即日起開始預購，售罄為止。每盒1,188元，8月11日前預購享85折優惠，大宗預購最高享7折起。下週將再推時尚款的中秋禮盒，敬請期待。中秋禮盒領貨時間為2023年9月13日至9月29日，因限量發行，需事先預訂，並依指定時間取貨。另提供20盒以上享單一地址免費宅配服務。預購專線：06-512-1910。

更新時間 : 2023-07-20 21:10 GMT+08:00

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