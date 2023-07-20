林口文化小作所青、銀、障共融　唐寶寶教長輩做手工香皂玩疊杯

新北市社會局委託唐氏症基金會辦理的林口文化小作所， 於19日上午與無子西瓜基金會在林口社宅舉辦「青銀共融」 體驗活動， 由唐寶寶與身心障礙青年陪伴銀髮長輩一起製作手工香皂及玩大富翁 和疊杯等，實踐青、銀、障共融共好的社區生活。

社會局主秘黃逢明表示，林口文化小作所位在特教學校內， 學員們平日在老師和社工指導下， 學習各項工作技能及訓練生活自理，透過「林口大富翁」 主題課程和手工皂體驗活動，讓他們在學習後走入社區， 與社區長輩融合，也增加唐寶寶的自信和社交能力。

無子西瓜社福基金會執行長姚霽光表示， 該基金會由前監察院長王建煊夫婦所創辦， 王院長和蘇老師都是虔誠的基督徒， 心心念念要為膝下無子的長輩服務，也在林口起造天使居， 未來要提供無子嗣的長輩安養。 這次與唐氏症基金會和國家住都中心合作， 一起在林口社宅舉辦融合活動，希望帶給社區長輩更多活力與歡樂。

國家住都中心營運管理組長林俊豪說， 林口社宅與新北市政府和NGO組織密切合作， 在區內成立非常多的社會福利服務據點，包含身障、婦女、兒少、 銀髮等，這項成功的推動模式， 也成為全國各縣市政府取經學習的榜樣， 像最近台東縣政府就率隊來考察。

唐氏症基金會公益行銷處副處長張菁菁表示， 6位唐寶寶都是林口小作所優秀的學員，在學習製作手工皂之後， 也願意將這項技藝傳承教導給社區的長輩，從切皂到煮皂、 選顏色和挑精油味道等，都設計成小關卡， 帶領長輩製作屬於自己的手工皂。

參加活動最年長者為96歲的馮世珍，他住在林口社宅內， 在唐寶寶小慈的指導下，也玩起疊杯遊戲， 體會手眼協調的小小運動。民眾如欲知更多服務資訊， 歡迎上社會局及唐氏症基金會官網、臉書查詢， 服務專線為2606-8031。