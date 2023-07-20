全台美拍打卡點！山形祭‧第四回 『宜蘭友情』8/5盛大開幕

以全台唯一純正日系祭典聞名的礁溪山形閣溫泉飯店「山形祭」，今年夏天即將於8/5、8/6再次登場！今年的「山形祭‧第四回」以「宜蘭友情」作為主題，不僅呈現出最豐富好玩的日本祭典面貌，更融合了宜蘭本地的藝術文化特色，將令大家深度領略宜蘭的文化底蘊，同時也將帶大家再次探索溫泉之鄉－日本山形的美好，不能錯過的好吃好玩，還有最重要的好好拍，以純正祭典氛圍著名的「山形祭」，即將在8月5日、8月6日登陸福泰飯店集團旗下的礁溪山形閣溫泉飯店，即將盛大展開！

「山形祭」邁入第四回，繼去年以「山形友情」為主題，盡情展現了日本祭典的精彩面貌後，今年山形閣展現品牌本質，不忘初衷地以在地生活為核心精神，從感恩與回饋在地的想法出發，促進台日雙向文化交流與友好關係。宜蘭作為台灣傳統技藝的重要發源地，藝術精神已刻進城市的骨子裡，透過食、衣、住、行都能感受到藝術與生活的連結。本次山形祭‧第四回，將用多采多姿的體驗，讓大家感受宜蘭好山好水的文化。

今年山形祭的盛大可說是空前絕後，除了以宜蘭台式風情呈現節慶氛圍外，更規劃了各式各樣室內互動體驗，文化講座等，細膩而深入地呈現城市之美，此外更有復古寫真館，可以體驗日式浴衣或是台式旗袍，在充滿濃濃懷舊風情的布景中拍下絕美照片，讓人分分鐘夢回宜蘭古城！不容錯過的還有超好玩互動區，不但可以和抹茶山、宜蘭小百岳場景拍照打卡，還能夠和小姊妹們一起體驗指甲彩繪，以山色和抹茶色來為指甲增添可愛花樣！

說到祭典，絕對少不了的重頭戲就是各種好吃好玩的攤位啦！今年融入宜蘭在地文創特色，現場舉辦文青小農市集，傳達台灣小農的共同理念，營造一個綠色、環保、健康、平衡兼俱的飲食文化，此外還有沁涼消暑的抹茶刨可以享用！而最具日本風味的「撈水球」也將在山形祭登場，讓大家重新回味純正日本祭典的趣味和魅力。當然除了有吃有玩，怎能少了精彩好看的表演呢？山形縣著名的花笠舞表演，每年都吸引大批遊客朝聖，今年在台灣依舊看得到，只有山形祭限定！這次還加碼了山形閣大廳的和樂器三重奏表演，使用日本傳統樂器尺八、三味線及太鼓的演奏方式，營造山形祭文化慶典與藝術連結的風貌，過去只能在日劇或親自到日本才看的到的精采表演，山形祭‧第四回通通有！

為了讓大家從內心感受山水靈氣之於身心淨化的重要，今年講座還邀請日本山形縣旅遊達人分享「寧靜旅遊」，此外更邀請日本山中徒步、修行的行者「山伏」分享登山過程，讓大家更深入了解日本山形縣的自然吸引力。不僅如此，這次祭典還有專業廚師分享山形縣鶴岡市地方美食與「食樂」概念，不用搭飛機即可體驗日本地方風情，一秒置身絕美山形。

福泰飯店集團董事長廖炳燿先生，一直致力於建立台日友好關係及宜蘭縣與山形縣的各種旅遊推廣工作，致力於讓大家來到礁溪山形閣，不僅僅是享受山形閣無與倫比的溫泉和服務、設施，也希望大家能夠體驗到屬於宜蘭的慢生活步調，以及日本山形悠遠平靜的氛圍。山形祭‧第四回「宜蘭友情」邀請大家享受難忘祭典，同時多場文化講座邀請多位宜蘭在地的文史工作者，讓大家擁有難得的機會更了解蘭陽稻米之鄉這個美麗的地方。礁溪山形閣目前也正與山形縣鶴岡市200多年歷史,連日本天皇也曾下榻的絕美日本溫泉飯店亀屋KAMEYA洽談合作機會，未來期待將促成更多台日雙方的交流，會擦出什麼樣新的火花也令人期待！

即日起，礁溪山形閣溫泉飯店還推出暑假限定的平日住宿加包船遊牛奶海體驗，快到宜蘭來場洗滌身心之旅，享受最HOT的網美行程！

礁溪山形閣溫泉飯店 山形祭‧第四回

時間：112年8月5日 (六) ~ 8月6日 (日) 13:00-18:00

地點：礁溪山形閣溫泉飯店 (宜蘭縣礁溪鄉中山路二段 187 號)