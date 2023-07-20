台北遠東香格里拉流動的饗宴 雙層餐車奢饗戀夏午茶與星空晚宴

這個夏天，用不同視角感受台北魅力！台北市政府觀光傳播局和臺北市雙層觀光巴士業者合作推出的「臺北市雙層餐車」，本季由台北遠東香格里拉打造星級夏日饗宴，推出「香格里拉戀夏午茶」及「香格里拉星光晚宴」。無論是悠閒午后時光，盡享繽紛甜點如芒果起司蛋糕、法式黑森林巧克力費南雪，或是一邊欣賞華燈初上的台北夜景、一邊品嚐四道式套餐，包含精燉8小時的紅酒帶骨豬腱骨與豬頰雙風味主菜。即日起至9月20日，透過全景玻璃天窗飽覽信義區與東區日夜之美，體驗視覺與味覺的城市巡禮。下午茶每位1,000元，晚餐每位1,800元（網路訂位）或其他可線上預訂如 KLOOK、kkday、雄獅旅遊及可樂旅遊。

香格里拉 戀夏午茶 / 每位1,000元

由台北遠東香格里拉德籍甜點行政主廚法蘭克(Frank Braun)設計的「香格里拉 戀夏午茶」，以一系列繽紛甜點與輕食，打造精緻優雅午后。輕食包含雞肉雞豆凱薩墨西哥捲餅，以墨西哥捲餅包覆著雞胸肉、健康的藜麥與雞豆泥以及生菜，是款清爽又養生的午茶小品。另一道美味輕食是雞蛋沙拉布里歐麵包，柔軟的布里歐麵包搭配雞蛋沙拉及新鮮生菜；甜點則有經典黑森林巧克力費南雪，香濃巧克力扎實口感讓人充滿幸福，芒果起司蛋糕以精巧的法式甜點呈現，當季香甜的芒果與濃郁的起司交織絕佳風味；另一款黑醋栗脆皮泡芙，酥脆外皮與酸甜清新的黑醋栗內餡，非常適合夏日享用；一場完美的午茶派對絕對少不了英式原味及葡萄乾司康，外鬆內軟的司康，沾上主廚特製果醬及英式奶油霜，經典美味令人回味無窮。還有當季水果切盤，以台灣在地香甜的西瓜、鳳梨、香瓜，清爽消暑。

香格里拉 星光晚宴 / 每位1,800元

由台北遠東香格里拉西餐主廚蔡漢霆精心設計了四道式的「香格里拉 星光晚宴」，包含前菜爐烤雞肉洋芋紅藜麥生菜沙拉，以香嫩爐烤雞肉為主角，將蒸煮過的洋芋及紅藜麥混和，搭配用橄欖油爆香過的香菜、酸豆洋蔥醬汁，吃起來十分健康爽口；湯品則是香濃綿密的甜玉米濃湯佐海苔粉，以高甜度的新鮮甜玉米粒融入鮮奶油及蔬菜高湯小火慢煮15個小時，攪拌磨成口感細緻的濃湯，盛盤後放上海苔玉米粒提味，主廚創意再加上炸成薄片的越南春捲皮，不僅視覺上多了亮點，也增添多層次口感；主菜二選一包含義式豬腱骨配豬頰番茄燉蔬菜佐紅酒肉汁醬，主廚選用台灣帶骨豬腱骨與豬臉頰肉兩種部位，以直火香煎後，與百里香、大蒜、紅酒肉汁一起慢燉8小時，使其肉質軟嫩豐腴且充滿香氣，上菜前再淋上燉肉時用的紅酒肉汁，馥郁風味，令人齒頰留香。另一道選擇是義式香煎海鱸配番茄燉蔬菜佐奶油芥末籽，選用台灣近海的海鱸魚，以炆火慢煎呈現鮮美細緻肉質，搭配法式燉蔬菜，最後以濃縮奶油及第戎芥末做成的醬汁提味，海鮮控千萬別錯過！而這場精采絕倫的星空晚宴，伴隨著窗外流動的台北都會璀璨夜景，以濃郁絲滑的經典義式巧克力慕斯奢華收尾！

香格里拉 素食星光晚宴 / 每位1,800元

蔡主廚另準備一個養生健康選擇，是四道式的「香格里拉 素食星光晚宴」，前菜甜菜酪梨佐洋芋紅藜麥生菜生拉，以富含營養價值的甜菜及酪梨，搭配洋芋、紅藜麥及綜合生菜沙拉，再以香菜、酸豆與洋蔥製成的醬汁調味，非常清爽開胃；湯品是香濃滑順的甜玉米濃湯佐海苔粉，以新鮮甜玉米粒融入鮮奶油及蔬菜高湯小火慢煮，再磨成細緻的濃湯，放上海苔玉米粒，以及主廚創意炸成薄片的越南春捲皮，增添多層次口感；主菜則是千層洋芋香菇配番茄燉蔬菜佐奶油芥末籽醬，將馬鈴薯去皮切成薄片，加入牛奶中煮至半熟，再將煮好的馬鈴薯片加入奶油、海鹽、胡椒，緊密堆疊於烤盤中，放置攝氏180度的烤箱烤28分鐘，搭配濃郁奶油芥末籽醬與番茄燉蔬菜一起享用，健康又美味！餐後同樣以經典義式巧克力慕斯，為台北星空，畫下完美的甜蜜句點！

臺北市雙層餐車

不少人出國會安排搭乘雙層觀光餐車，因為同時兼具搭乘、美食及欣賞景色優點，對沒時間規劃遊程的旅客來說是相當便捷的選擇，現在不用出國，在台北就能搭乘雙層餐車漫遊城市。臺北市雙層餐車不同於以往紅色雙層觀光巴士，專門設計打造黑色的車體外觀、高度較一般觀巴高20公分，車內的餐桌特別設計壓克力杯架防止杯具滑動，車上並安排專人送餐，讓搭乘用餐的旅客享受優質的服務。此外，車頂特別選用安全強化玻璃，透光率達99%、紫外線隔離達98%，能將臺北市美麗的景色一覽無遺。

臺北市雙層餐車路線以信義區及大安區為主，沿途將行經臺北市多個著名景點，包含世界最高的綠建築台北101、被視為史上第一座擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園，以及國父紀念館、臺北大巨蛋、信義A13、仁愛敦南圓環、台北W飯店等指標性建築及景點。

*台北遠東香格里拉提醒您未成年請勿飲酒，喝酒不開車，安全有保障。