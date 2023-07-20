闖北韓美軍至今僅一人成功離開　前越北中士：進去後幾乎不可能出來

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）一名駐韓美軍18日在遣送回美國的途中脫逃，並在參觀板門店時逃至北韓，事發至今已過兩天，北韓當局依然無任何回應，過去同樣選擇越北的美軍故事也再次受到關注。

韓聯社引述美國專門報導北韓新聞的媒體NK新聞報導，這不是第一次有美軍擅自越過南北韓軍事分界線，過去已有數起美軍越北前例。

報導指出，第一個案例是1962年5月的二等兵阿布希爾（Larry Abshier），他因在南韓吸食大麻被送軍法審判；同年8月越北的一等兵德雷斯諾克（James Dresnok）則是仿冒上司簽名外出證，最後選擇逃到北韓逃避罰責。

3年後，下士帕里拾（Jerry Parrish）也因不明原因跑到北韓，另一名中士詹金斯（Charles Jenkins）則是因被分派到兩韓非軍事區的美軍基地，他怕遭到北韓射殺，也怕被派去參加越戰，因此選擇投誠北韓。

北韓以此宣傳道，「美軍士兵放棄了西方的資本主義生活，選擇社會主義樂園」，無法適應北韓生活的士兵們曾於1966年試圖透過蘇聯駐北韓大使館得到幫助，但卻遭到拒絕，他們只好面對絕對離不開北韓的事實。

據報導，他們在北韓期間出演了北韓的內宣電影，飾演大反派美國人，在北韓國內成了明星，也曾在外國語教育機構裡教授英語。

報導也說道，美國人在北韓的相當一部分時間都要進行自我檢討，每天被強迫學習金日成的教導（主體思想）超過10個小時。

唯一一位成功離開北韓的詹金斯曾透露，他們被迫與北韓當局派來監督他們的女性發生關係，也經常被施暴，他還曾在沒有麻醉的情況下被割下身上的美軍刺青。

詹金斯在1980年在北韓當局的安排下，與被綁架的日本女性曾我瞳（Hitomi Soga）結婚，經日本政府的外交交涉後，曾我瞳於2002年離開北韓，詹金斯與兩名女兒則是在2004年被解放，最後在2017年去世，享壽77歲。

至於阿布希爾和帕里拾是分別在1983年及1998年病逝，德雷斯諾克則是在2016年中風去世。

另外還有一名懷特（Joseph White）在1982年越北，3年後在河邊溺水死亡；而另一名韓裔美國士兵鍾羅伊（Roy Chung）則是在1979年離開西德部隊後2個月出現在北韓，平壤稱他是受不了美國部隊而選擇逃往北韓，但他的家人認為他是遭到綁架，最後於2004年過世。

唯一逃離北韓的詹金斯曾後悔地說，是他太無知，不知道他選擇去臨時避難的國家（北韓）是個如此巨大又瘋狂的監獄，若是有人去了那裡，幾乎是絕對出不來的。