【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣 MeToo運動燒到各界，許多明星、政治人物等的惡行被連環爆，就連形象良好的國際知名小提琴家林昭亮，近日也被兩位音樂家指控性騷，林昭亮回應自認「從未試圖讓任何人感到不自在」，但本報獨家訪問到兩名受害女性音樂家訴說駭人經歷，並探討國內權勢性騷相關法律的缺漏。

林昭亮出生新竹，這位音樂神童從名校茱莉亞音樂學院畢業，精湛琴藝享譽國際被封為「小提琴界的莫札特」，曾兩度入圍葛萊美獎，不只事業有成，常攜手醫生妻何瑞燕攻佔各大媒體版面，暢談教育及夫妻相處之道。

今年6月MeToo運動正熾，一名女性音樂家出面控訴林昭亮的各種荒誕的騷擾行為，包含偷捏屁股、摸胸親嘴，約過夜被拒後不斷傳語音騷擾，甚至惱羞嗆女方「大小姐」，權威專業及愛家人設瞬間崩解，原本預計在台灣的多檔演出也因此取消。

被踢爆性騷擾後，林昭亮第一時間神隱，之後透過律師揚言提告，意外釣出二號受害者，本報採訪兩位指控林昭亮的受害者，並取得獨家內幕，翻轉大師過去在公眾面前營造的優質形象。

風流成性音樂圈早知情

旅居邁阿密、紐約的鋼琴家林蘭軒率先投下震撼彈，做好被當砲灰、被酸蹭知名度的心理準備，將深埋心中5年的不堪往事攤在公眾面前，只盼避免更多受害者，大鋼琴家張道文也以俠女之姿出面揭露自己10多年前的故事。

從兩人經驗中可看出林昭亮的套路，首先從網路上和女方接觸，善用自己崇高的身分地位，以邀約看音樂會、提供演出機會為由製造近距離相處機會。林蘭軒表示，2018年在紐約林的演出慶功宴上，林偷捏她的屁股，她愣住想走卻被同行友人怪罪不識大體，隨後林又偷抓她屁股說，「你腿好長好漂亮，穿Jimmy Choo（高跟鞋）一定很好看，嘻嘻嘻。」

林蘭軒回憶，她滿腦子只想離開，但卻反被在場的前輩音樂家們起鬨，坐上同班計程車送林回家，而在車內林開始強吻、亂摸，之後林更藉故東西很多需要她幫忙拿，到電梯口時林試圖強拉她上樓，最後以生理期為由脫險。

接下來的兩個月，林透過語音訊息騷擾林蘭軒，但被女方已讀不回，從一開始好言好語傳訊，「失蹤啦？一直期待你的回音，可不可以給我一個回答好嗎？」到惱羞成怒嗆「大小姐阿，等多久才跟我回答？」最後拋下「你至少要有點禮貌要回人家的訊息，都不回的話不好吧！」甚至憤恨林蘭軒赴約別場聚會，「你真的很好玩，XX請你出去你就去，我請你出來吃飯你理都不理，所以XX那邊比我大多了！WOW！」，與彬彬有禮古典音樂大師樣貌有巨大落差。

林蘭軒表示，事發後曾詢問音樂圈前輩，才驚覺不少人多年來都知悉林昭亮會對學生做出很風流的事，只是礙於權勢沒有出聲，且紐約競爭的音樂圈及互惠生態，部分渴望出頭的年輕音樂家甚至主動接近大師百般討好，盼靠關係得到演出機會，因此大家選擇沉默。

張道文闡述自己的經驗。2010年在林昭亮台北下榻的飯店房內討論未來合作時，他讚美她穿比基尼的樣子很性感、胸部很大，邊詢問她的罩杯時手更靠近她的胸部，被躲開後林便抬起她的小腿到他腿上開始按摩，林雖查覺到她的不舒服，反而湊近她身體並撫摸其背，最後她假借家中有事逃離。

亞洲特有的「乖乖牌」文化

張道文盼談妥商演合作，卻在違反其意願的情況下被按摩、揉背，許多人質疑當下她為什麼沒有馬上離開，更有酸民說她現在揭露是為了博取關注及增加收入。她表示，現在回想起來非常恨自己，當時應該要大聲制止並立刻走人，10年前的她看著眼前曾經景仰崇拜的前輩，最後卻只剩下無助及恐懼，並盤算要如何禮貌地離開。

兩位音樂家皆告訴本報，自己的觀念是到了美國求學後開始產生轉變，較勇於說出自己的感受跟拒絕他人。林蘭軒表示，她在台南成長就讀台南女中，整體大環境重男輕女，到美國求學後思想被影響，遇到貴人才敢勇於捍衛自己。

回到2018年，林蘭軒認清紐約的利益掛勾選擇切割，憑藉才華及努力考上邁阿密大學（University of Miami）博士班，現也於該處任教，人生的大貴人為當時的指導教授Santiago Rodriguez。他聽完林蘭軒的遭遇後說，「你媽給你腳讓你杵在那的嗎？這種人就是混蛋，即便音樂才華洋溢也不配被尊重。」

林蘭軒盼鼓勵其他受害者出面，並提高大眾對這些問題的警覺性。她認為性平三法修法是好的開始，但教育更重要，「嚴懲雖聽起來很痛快，但人類需要教育不是懲罰。孩子要學會的是，當有權威的長輩讓你感到不舒服，如何勇敢say no，應從幼兒時其建立性平觀念，對於建立自信、自我認同也會有幫助。」

「我們從小被教導要尊師重道，但當老師變狼師時，卻沒有人教我們該怎麼辦？」張道文認為，所有看到林昭亮聲明的人，都不要覺得世上沒有公平正義，「我們現在可以討論跟對話，都是讓性騷被更多人重視，要往正面積極的方向推動改革，我不需要靠他的道歉得到內心平靜，他需要面對自己的良心。」

台灣#MeToo加速性平修法 王如玄點最大問題是這項

隨著台灣MeToo運動牽連出的爭議，有些已走上司法程序，有些則石沉大海。行政院於7月13日通過性平三法修正草案－《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》、《性別平等教育法》，並定義權勢性騷範圍，加重其行政及刑、民事責任，最重可判三年有期徒刑、行政罰最高可達100萬元，一週後送立法院開臨時會處理該草案，顯示執政黨性平改革的決心。

雖然政府加快腳步推動性平改革止血，台灣民間團體也十分肯定其作為，但因涉及的法規複雜，部會間達成共識如天方夜譚，慘遭外界批踢皮球。現代婦女基金會董事王如玄形容修改草案為「頭痛醫腳，腳痛醫頭」沒有對症下藥，且沒解決最根本的問題。

成立於1987年的現代婦女基金會，長年站在第一線協助受害婦女，王如玄表示，權勢性騷只佔性平案一小部分，真正的問題應要加重雇主責任，且加倍裁罰惡意報復之舉；另外，應刪除性騷擾防治法第一條，否則會排除適用另外兩法的受害者增加侷限法，而性平三法應靈活運用。

王如玄點出台灣性平面臨最大的問題，從小性平觀念沒有做好，到現在學校還只停留在教導兩性平等基本觀念，並未教導孩童面對侵犯時具體作為；此外，被害者舉證不易怕被報復、旁人歧視眼光、主管機關踢皮球等，都是讓台灣性平龜速甚至停滯不前的原因。

王如玄強調，總統府應設立性別暴力防治辦公室、鼓勵「旁觀者介入」助受害者脫困、禁止行為人參與政府採購及補助，避免獲取更大資源及權勢繼續加害；隨著時代變化，勞動部應撇除傳統的主雇思維，提供各行業細緻的指引，保護工作者在危險環境下的權益，並具體告知後續處理步驟。

回到本案，由林昭亮成立的「台北大師星秀音樂節」今年領取政府補助400萬，文化部是否繼續金援引起關切。文化部於7月17日頒布修訂「文化部性騷擾防治措施及申訴調查處理要點」，其中將撤除行為人部分或全部補助款項資源，當記者詢問是否追回該音樂節補助，至截稿日尚未收到回覆。