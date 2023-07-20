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【7/20法說會】台積電: 美國廠量產延至2025年　日本廠如期2024年底

台積電董事長劉德音今天(7/20)表示，美國亞利桑那州廠量產時程恐自原訂的2024年底，延後至2025年。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/20 17:45
圖為2022年12月6日, 劉德音在台積電（TSMC）位於亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的移機典禮上致詞 (美聯社) 

圖為2022年12月6日, 劉德音在台積電（TSMC）位於亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的移機典禮上致詞 (美聯社) 

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台積電下修今年營運目標，預期美元營收恐將減少10%。總裁魏哲家表示，人工智慧（AI）需求強勁，不過無法彌補經濟情勢、中國經濟復甦情況及終端需求成長不如預期影響。

台積電董事長劉德音今天(7.20)則表示，美國亞利桑那州廠量產時程恐自原訂的2024年底，延後至2025年；日本廠則將如期於2024年底量產。

台積電下午舉行線上法人說明會，劉德音說明台積電全球布局情況。他說，台積電全球製造據點布局主要是基於客戶需求及客戶支持情況而定。

劉德音表示，美國亞利桑那州廠目前面臨一些挑戰，包括技術人員不足等(0:22:20) ，因此量產時程將由原訂的2024年底延至2025年。

至於日本廠(0:23:00) ，劉德音說，仍將依既定計畫於2024年底量產，將生產16奈米、22奈米及28奈米製程。至於歐洲部分，台積電將加速評估德國建置車用特殊製程產能，仍要基於客戶需求及政府支持狀況而定。

根據中央社總裁魏哲家表示，第3季人工智慧相關需求增加，3奈米製程業績可望強勁成長，將可減緩客戶持續調整庫存影響。

他說，由於全球經濟較先前預期疲弱，中國經濟復甦情況以及終端需求成長不如預期，今年晶圓代工產值恐將減少十位數百分比（約14%至16%），下滑幅度高於3個月前預估的高個位數百分比（約7%至9%）。

魏哲家預期，今年不計記憶體的半導體產值將減少中個位數百分比（約4%至6%）。台積電今年美元營收恐將減少10%，下滑幅度高於先前預估的中個位數百分比（約4%至6%）。

副總經理暨財務長黃仁昭則預期，第3季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元，將季增9.1%，毛利率約51.5%至53.5%，營業利益率約38%至40%。

台灣積體電路製造股份有限公司今（20）日公佈2023年第二季財務報告，合併營收約新台幣4,808億4千萬元，稅後純益約新台幣1,818億元，每股盈餘為新台幣7.01元（折合美國存託憑證每單位為1.14美元）。

「台積公司2023年第二季的營收表現受到全球總體經濟情勢影響，終端市場需求疲軟，使得客戶持續進行庫存調整；

進入第三季，我們預期台積公司業績將受到3奈米技術的強勁量產支持，惟部分受惠將被客戶持續的庫存調整所抵消。」

(來源: 台積電新聞稿)

根據新聞稿, 5奈米製程出貨佔台積公司2023年第二季晶圓銷售金額的30%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的23%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的53%(如下圖) 。

【7/20法說會】台積電: 美國廠量產延至2025年　日本廠如期2024年底

(資料來源: 7/20法說會中文簡報)

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