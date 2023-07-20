貳樓絕美森林秘境「台中秀泰文心店」7/26開幕 都市中享受大自然的豐饒饗宴、白晝至黑夜的光影流動

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）貳樓餐飲集團最新力作「台中秀泰文心店」推出全新光影藝術店型，將於7月26日登場，全店首創「未來城市森林」概念，以綠意植栽搭配用餐氛圍，彷彿置身未來都市森林，獨家打造七米長藝術投影牆，搭配天幕光影創造出晝夜變化，在動物穿梭、植物環繞的未來感氛圍裡，感受時光流動，營造如幻似真的用餐體驗。

未來城市森林｜在繁忙都市裡找

貳樓自2022年板橋店起，每間新開店的風格都因地制宜展現全新樣貌，而台中秀泰文心店也再度攜手「晴天見設計」統籌空間規劃、「亦星室內設計」委任監造，以台中之肺著稱的中央公園和文心森林公園為發想，打造別具一格充滿綠意的「未來城市森林」。

入口處由6個電視拼成的螢幕牆，展示著人類與自然環境的關係，每個螢幕各代表著自然在人類開發下破壞與重生的不同階段，反思現代人在各種開發需索的過程，仍然保有大自然的美好嚮往。

貳樓秀泰文心店採用玻璃與鏡面元素，處處植栽環繞在鏡面投射下，呈現空間不斷延伸及多重感，營造出無限延伸的森林空間，在享用美食的同時，將身心沈浸在大自然的懷抱之中，並以極具對比度的單色系「綠、黑、白」作為主視覺元素，透過投影和天幕的巧妙應用，增添一抹時尚和未來感的氣息。

七米長的投影，每個時段都有不同動物穿梭在霧氣森林中，享受大自然藝術的視覺饗宴！（由晴天見設計提供）

感受白晝至黑夜的光影流動，陶醉在七米長自然藝術的未來森林之中！

在未來城市森林中，文心店設計中最重要的「亮點」莫過於走道旁七公尺長的藝術投影牆，宛如從一扇窗向外看去，搭配天幕的光影變化，呈現一天24小時的時光流轉，每個時段都有不同的影像變化，與穿梭在霧氣森林之中的動物們，在這處充滿生命力的沉浸式空間，共創特殊的奇幻景色。融合綠意與打開靈魂五感體驗，享受光影藝術與時光流動的軌跡變換，為台中自然之美增添一道另類新風景！

客席中央的天幕，為文心店第二個「亮點」，與投影交互配合，隨著時間變化，從清晨、白天、傍晚至黑夜，在這裡時間的感知彷彿重新設置，在一個餐期中即可體驗一日光影的層次變化，充滿現代感的神祕空間裡，感受大自然運作的美麗及寧謐。

秀泰文心店限定菜色「松露蕈菇辣雲霧蛋」、「松露暮光炒菇起司口袋餅」亮相

搭配貳樓x WAT獨家聯名 -「SF2-誠實吐真劑雞尾酒」！

貳樓秀泰文心店限定菜色「松露蕈菇辣雲霧蛋」、「松露暮光炒菇起司口袋餅」，以及與WAT推出限定獨賣聯名調酒。（貳樓提供）

秀泰文心店以延續「森林中探尋珍寶」意象，推出森林中的鑽石「松露」為主軸的限定新菜－「松露蕈菇辣雲霧蛋」及「松露暮光炒菇起司口袋餅」，象徵自然大地的各種美麗蕈菇，透過松露與生俱來的獨特香氣，為美式早午餐增添森林氣息。

除了兩道限定餐點之外，亦與WAT推出限定獨賣聯名調酒 -「SF2-誠實吐真劑雞尾酒」。以琴酒為基底，融入在地刺蔥酒及辛味香艾酒，搭配玉蘭花、薄荷、青蘋果等，多樣風味伴隨酒香於口中奔放，譜出多層次的創新享受，舌尖上的口味與貳樓獨特調酒的融合令人驚豔。外包裝的設計上也保留此次主題未來城市森林的綠植氛圍，帶出清新質感的時髦設計。

貳樓秀泰文心店限定活動｜你的心內話貳樓幫你傳達

「未來城市森林」是一個讓人們回歸自然、放鬆的地方，在朦朧蓊鬱的世界中，可以放開包袱，展露真實的自我與前來用餐的同伴交流。任點一杯貳樓秀泰文心店限定WAT聯名調酒 – SF2-誠實吐真劑雞尾酒，將贈送限量酒後真言明信片（7/26起送完為止），把平常不敢說出來的心意，在些微酒意的催化下，通通寫在明信片上寄出吧！