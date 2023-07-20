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性醜聞尋短後！台灣名主持人黃子佼醞釀復出　恩師張小燕一語道破

張小燕：「50幾歲的身體，5歲的情緒。」

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/20 12:55
黃子佼神隱一個月後首度發文道歉。（圖/黃子佼臉書）

黃子佼神隱一個月後首度發文道歉。（圖/黃子佼臉書）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 本被視為演藝圈清流的台灣名主持人黃子佼深陷性騷醜聞，遭控強吻少女拍裸照，被揭露後情緒失控自殘送醫，昨晚首度發2萬字長文，「不用原諒我，都是我的錯。」

今年6月19日對黃子佼是永生難忘的日子，不僅是女兒玉米滿1歲1個月，更是他事業瞬間跌落谷底的一天，黃被指控性騷後於臉書發布三段影片，毀滅性爆料娛樂圈感情糾葛，隨後情緒失控自殘被緊急送醫，連帶影響老婆孟耿如工作近乎停擺，事發一個月後，黃子佼於昨晚首度發聲，在臉書寫下長達2萬字長文，恩師張小燕形容他「50幾歲的身體，5歲的情緒」。

黃稱，因為自己的黑歷史被揭穿，心靈萬念俱灰下什麼都不要了，因此肆無忌憚把影響過他的大小事說出。並準備結束自己生命，留下年輕的老婆跟甫滿一歲的女兒，因為她們還可以重新開始，但他花了10幾年打造成現在的黃子佼2.0，3.0版本已經來不及。

黃還原當日情況，19日他太太貌似產生了心電感應，中午根本沒有看露出影片的她，突然匆匆忙忙離開會議，然後找到不在家的他，「她事後說，當天她用蠻力破門，稍作檢查後冷靜通報。接著在我耳邊呼喚我。」傍晚他醒過來後，跟太太說的第一句話是，「為什麼要救我？」

黃表示，當時在林口長庚醫院，他身上插了很多管線，眾人幫忙排尿，現在終於沒有頻尿或坐在馬桶上卻不易排尿的狀況，他推測應是穿尿布、插導尿管後，遺留在身體記憶的後遺症。

針對合作35年的經紀公司團隊、化妝師、簽約藝人，黃說，醒來後想遣散解約，「這樣敗壞的我還敢要？我哪有臉見人？」至於代言、新節目、擔任評審等聯名跨界，黃坦言，「跨界太多後果更洶湧。那我什麼都不要了。因為我沒資格。」

黃透露透露小燕姐陪伴孟耿如整理對策，盼繼照顧團隊召回他的責任感。「一直期待自己是完美的主持人、師傅、徒弟、老公等，但那些還沒癒合的傷口或尚未脫落的結痂，直到19日全部反撲，我知道我要振作，卻沒有期限。把自己關在臥室裡，剃成容易整理的平頭，深深反省。」


捲性醜聞後自殘送醫後黃子佼首度發長文。（文／黃子佼臉書）
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更新時間 : 2023-07-20 14:03 GMT+08:00

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