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俄國再拿糧食供應作為要脅 白宮：黑海民用船隻恐遭攻擊

全球糧食安全再度受到威脅

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/20 12:22
羅馬尼亞位在黑海的康斯坦察港（圖／美聯社）

羅馬尼亞位在黑海的康斯坦察港（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯17日宣布退出與烏克蘭的《黑海穀物倡議》（Black Sea Grain Initiative），已引發全球穀物供應失穩的恐慌，而後又加碼警告，所有前往烏國黑海港口的船隻都將視為「軍事目標」，情勢再度升溫。白宮19日示警，民用船隻須當心淪為攻擊目標。

路透報導，俄國國防部表示，20日起，所有行經烏克蘭黑海港口的船隻，都可能被當作烏方陣營。為了因應此番威嚇，烏克蘭表示，將設立暫時航道，取道黑海國家羅馬尼亞，確保黑海西北水域的國際航運不受影響。

白宮透露，可靠消息指，俄國已在通往烏克蘭港口的航道上佈下更多水雷，「意圖合理化對民用船隻的攻擊，將責任歸咎於烏克蘭。」

俄烏兩國是全球糧倉，大戰開啟後重創供應鏈，糧價飆漲，也成了通膨肇因之一。去年在土耳其斡旋下，雙方簽下了讓穀物從戰區黑海輸出的協議，但俄方於17日退出協議。美國小麥期貨價格19日應聲大漲8.5%，創下2022年2月24日開戰後最大單日漲幅。

由於俄國實施海上封鎖，在穀物協議下，烏克蘭南部海港城市敖德薩（Odesa）的三座港口，是戰爭期間僅存能出口糧食的烏國港口。然而，就在17、18日夜晚，俄軍攻擊了此一地區，將Kh-22這類專門襲擊航空母艦的超音速飛彈，拿來摧毀基礎設施、倉庫、購物中心、民宅建築車輛等。

俄國總統普丁（Vladimir Putin）放話，唯有各方同意放寬對俄國食糧與肥料的出口禁令，俄方才會重回協議。西方國家批評，此一舉措是以糧食作為要脅，反制外界對俄制裁。
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更新時間 : 2023-07-20 14:03 GMT+08:00

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