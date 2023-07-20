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【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　

■有媒體報導指出，2021年7月秦剛抵美任中共駐美大使，鳳凰衛視主持人傅曉田去年(2022年)3月在美國採訪秦剛，並在其微博中分享了相關專訪內容和畫面。■網友從影片判斷兩人存在曖昧關係。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/20 14:14
「大紀元時報」實體報紙7/20頭版翻拍照。

「大紀元時報」實體報紙7/20頭版翻拍照。

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）被外媒封為「中國戰狼」的中共外交部長秦剛失蹤事件持續發酵，專家分析，中共高官不可能因婚外情問題而受查處；被傳得沸沸揚揚的鳳凰衛視主持人傅曉田，可能因涉間諜罪被捕，若秦剛與她配合，則涉及叛國罪，對親手提拔秦剛的中共總書記習近平來說，這無疑是當頭一棒。

大紀元時報今(20日)在實體報紙頭版刊出相關報導稱，秦剛已在公眾視野中消失了三週，原因眾說紛紜，有人說秦剛跟王毅權力鬥爭被鬥倒了，網路則盛傳秦剛與被懷疑是雙面間諜的傅曉田婚外生子而遭約談。

報導指出，2021年7月秦剛抵美任中共駐美大使，傅曉田去年(2022年)3月在美國採訪秦剛，並在其微博中分享了相關專訪內容和畫面。網友對影片中兩人的神情表示質疑，認為兩人存在曖昧關係。甚至還說傅曉田微博照片中po出的兒子，就是跟秦剛生的

【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　秦剛檔案照片 (中國網路)

台灣中央社報導，中國駐美大使謝鋒，美東時間19日被問到這個問題時沒有正面回應，僅表示感謝關心。

秦剛自6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今未公開露面，全球媒體也高度關注。面對各界詢問，中國外交部至今仍未能明確說明秦剛現況。

另一方面中國外交部發言人毛寧7月19日下午宣布，中共中央外事辦主任王毅將出席24至25日在南非約翰尼斯堡舉行的第13次金磚國家安全事務高級代表會議，並訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其等國。

中國外交部是在19日下午3時，於官網公布這項訊息。而6月25日迄今都未公開露面的中國國務委員兼外交部長秦剛，依然未能代表中國出席這項外事活動。

毛寧表示，王毅是應上述4國政府邀請前往訪問，並出席金磚國家國安事務高級代表會議。至於訪問這4國日程，則安排在這項金磚國家代表會議的前後。

中國駐美大使謝鋒19日出席科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）對談時，主持人以正在中國訪問的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）已經與中共中央外事辦主任王毅及中國國防部長李尚福會晤，迂迴詢問謝鋒，季辛吉是否會在北京見到秦剛?

謝鋒未正面回應，僅表示「讓我們拭目以待」。面對主持人繼續追問，他則說，中國外交部發言人已就此事向媒體簡報，「感謝你的關心」。

對於美國禁止向中國出口晶片設備管制，謝鋒表示，中國不會坐視不管，不會挑釁，但也不會因挑釁而退縮，中國肯定會做出回應。不過他也強調，中國不希望針鋒相對，不希望引爆貿易戰、科技戰。

而根據中國外交部網站訊息，中共中央外事辦主任王毅19日在北京會見來訪的季辛吉（Henry Kissinger）。他表示，季辛吉為中美關係破冰發展作出了歷史性貢獻，為增進兩國相互瞭解發揮著不可替代作用。中方珍視與「老朋友」建立的友誼。

【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　(圖/中國外交部)

大紀元網站19日另一篇文章分析:

7月11日，中共外交部發言人汪文斌稱，秦剛因「健康原因」不能出席東盟會議。不過，這一表述沒有被收錄到當日記者會的文字記錄中。中共外交部通常在實錄中刪去他們認為敏感的內容。

7月14日例行記者會上，法新社記者提問，預計秦剛何時回歸、是否有最新消息。汪文斌沉默大約16秒後說，「我此前已經介紹過相關情況，下一個問題。」這段問答，也被從文字記錄中刪除。

7月17日，秦剛「消失」三週半，國際上尋找他的熱度更高了。中共外交部發言人毛寧當天被外媒連續追問，而毛寧不自然的反應和回答，似乎進一步證明：秦剛不是因健康問題缺席，而是在政治上出事了

不出意料，外媒追問秦剛下落的相關內容，同樣被從外交部文字記錄中刪除。

同一天，美國獨立學者金培力（Philip J. Cunningham）發推文說，「秦剛消失了。他不僅從中國的新聞當中消失了，也從我的文章裡消失了！」金培力表示，自己日前給《南華早報》寫了一篇評論文章，該報在沒通知他的情況下，將涉及秦剛的5句話全部刪除。

報導指出，有關秦剛消失原因的傳聞滿天飛。有的說，他陷入和鳳凰衛視主持人傅曉田的桃色醜聞，落入雙面間諜陷阱；有的說，他捲入和王毅的內鬥；還有的說，他失蹤時間與火箭軍出事時間很「巧合」。反正是越傳越驚人

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