【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)被外媒封為「中國戰狼」的中共外交部長秦剛失蹤事件持續發酵,專家分析,中共高官不可能因婚外情問題而受查處;被傳得沸沸揚揚的鳳凰衛視主持人傅曉田,可能因涉間諜罪被捕,若秦剛與她配合,則涉及叛國罪,對親手提拔秦剛的中共總書記習近平來說,這無疑是當頭一棒。

大紀元時報今(20日)在實體報紙頭版刊出相關報導稱,秦剛已在公眾視野中消失了三週,原因眾說紛紜,有人說秦剛跟王毅權力鬥爭被鬥倒了,網路則盛傳秦剛與被懷疑是雙面間諜的傅曉田婚外生子而遭約談。

報導指出,2021年7月秦剛抵美任中共駐美大使,傅曉田去年(2022年)3月在美國採訪秦剛,並在其微博中分享了相關專訪內容和畫面。網友對影片中兩人的神情表示質疑,認為兩人存在曖昧關係。甚至還說傅曉田微博照片中po出的兒子,就是跟秦剛生的。

秦剛檔案照片 (中國網路)

台灣中央社報導,中國駐美大使謝鋒,美東時間19日被問到這個問題時沒有正面回應,僅表示感謝關心。

秦剛自6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後,迄今未公開露面,全球媒體也高度關注。面對各界詢問,中國外交部至今仍未能明確說明秦剛現況。

另一方面中國外交部發言人毛寧7月19日下午宣布,中共中央外事辦主任王毅將出席24至25日在南非約翰尼斯堡舉行的第13次金磚國家安全事務高級代表會議,並訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其等國。

中國外交部是在19日下午3時,於官網公布這項訊息。而6月25日迄今都未公開露面的中國國務委員兼外交部長秦剛,依然未能代表中國出席這項外事活動。

毛寧表示,王毅是應上述4國政府邀請前往訪問,並出席金磚國家國安事務高級代表會議。至於訪問這4國日程,則安排在這項金磚國家代表會議的前後。

中國駐美大使謝鋒19日出席科羅拉多州「阿斯本安全論壇」(Aspen Security Forum)對談時,主持人以正在中國訪問的前美國國務卿季辛吉(Henry Kissinger)已經與中共中央外事辦主任王毅及中國國防部長李尚福會晤,迂迴詢問謝鋒,季辛吉是否會在北京見到秦剛?

謝鋒未正面回應,僅表示「讓我們拭目以待」。面對主持人繼續追問,他則說,中國外交部發言人已就此事向媒體簡報,「感謝你的關心」。

對於美國禁止向中國出口晶片設備管制,謝鋒表示,中國不會坐視不管,不會挑釁,但也不會因挑釁而退縮,中國肯定會做出回應。不過他也強調,中國不希望針鋒相對,不希望引爆貿易戰、科技戰。

而根據中國外交部網站訊息,中共中央外事辦主任王毅19日在北京會見來訪的季辛吉(Henry Kissinger)。他表示,季辛吉為中美關係破冰發展作出了歷史性貢獻,為增進兩國相互瞭解發揮著不可替代作用。中方珍視與「老朋友」建立的友誼。

(圖/中國外交部)

大紀元網站19日另一篇文章分析:

7月11日,中共外交部發言人汪文斌稱,秦剛因「健康原因」不能出席東盟會議。不過,這一表述沒有被收錄到當日記者會的文字記錄中。中共外交部通常在實錄中刪去他們認為敏感的內容。

7月14日例行記者會上,法新社記者提問,預計秦剛何時回歸、是否有最新消息。汪文斌沉默大約16秒後說,「我此前已經介紹過相關情況,下一個問題。」這段問答,也被從文字記錄中刪除。

7月17日,秦剛「消失」三週半,國際上尋找他的熱度更高了。中共外交部發言人毛寧當天被外媒連續追問,而毛寧不自然的反應和回答,似乎進一步證明:秦剛不是因健康問題缺席,而是在政治上出事了。

不出意料,外媒追問秦剛下落的相關內容,同樣被從外交部文字記錄中刪除。

同一天,美國獨立學者金培力(Philip J. Cunningham)發推文說,「秦剛消失了。他不僅從中國的新聞當中消失了,也從我的文章裡消失了!」金培力表示,自己日前給《南華早報》寫了一篇評論文章,該報在沒通知他的情況下,將涉及秦剛的5句話全部刪除。

Qin Gang is missing. Not only is he missing from the news cycle in China, but he's missing from my article! As run by the SCMP on July 15, five sentences about Qin were removed (without notice) from the article after it was accepted for publication. https://t.co/YAoWhLtiRa pic.twitter.com/gN6prwKJ93