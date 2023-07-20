【2024台灣總統大選】 民調：4成2樂見郭台銘「出來攪局」 賴清德坐收漁利

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2024年總統大選，鴻海創辦人郭台銘究竟會否參選猶未可知，根據台灣民意基金會最新民調，郭若獨立參選，將打破三角督局面，賴清德坐收漁利，而侯友宜、柯文哲選情都將受到衝擊。

被問到「鴻海集團創辦人郭台銘，到目前為止，還不排除參選 2024 總統。一般說來，您是否樂見（歡喜見到）他獨立參選？」時，有16.6%民眾非常樂見，24.9%還算樂見，23.4%不太樂見，19.8%一點也不樂見，12%沒意見，3.4%不知道。

換句話說，最新民意顯示，20 歲以上台灣人中，約4成2樂見郭台銘獨立參選，4成3不樂見。這顯示選民對郭台銘參選看法分歧，樂見與不樂見者旗鼓相當。

問卷設計者游盈隆從政黨傾向、年齡層、教育背景進一步分析，發現樂見郭台銘出來「攪局」的人，並非都是民進黨支持者，其中還包括可觀的民眾黨支持者和和中性選民，甚至有四分之一國民黨支持者，箇中原因值得推敲。此外，郭獨立參選獲得不少青壯及高學歷選民支持，這是否也具有某種特殊政治與社會意涵？



國人對郭台銘獨立參選 2024 總統的態度（台灣民意基金會民調截圖）

倘若郭真的放手一搏，情勢又將如何轉變？被問及「2024 台灣總統大選，如果由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、及郭台銘四人競爭，您傾向支持誰？」時，：33.9%支持賴清德，20.5%柯文哲，18%侯友宜，15.2%郭台銘，7.4%尚未能決定，4.9%沒意見、不知道、拒答。

這項發現傳達了一個清楚訊息，郭台銘若選擇獨立參選，將改變競爭結構，短期內嚴重衝擊柯文哲與侯友宜選情，但對賴清德影響不大。賴清德不但將持續獨占鰲頭，還將大幅拉開與第二名柯文哲的差距。

值得注意的是，游盈隆指出， 41.5%國人樂見郭台銘獨立參選，卻只有 15.2%會投票給他，也就是樂見他參選的人中，只有3成7是真心的，其他都是「看熱鬧」的。再者，郭台銘若獨立參選，即擁有15.2%的投票支持，換算成選票，其，一個百分點約等於 19.3 萬人，它代表的是近300萬人的力量，委實不容小覷。

這項調查是於 7 月 17-18 日進行，對象是全國20歲以上成年人。抽樣方法採市話與手機並用，市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1,088 人，包括市話 763 人，手機 325 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.97 個百分點。

游盈隆特別說明，有感於當前有高達4成只用手機不用市話的人，為追求並確保民調精準度，這次決定採取百分之七十市話，百分之三十手機，希望突破傳統市話調查的限制，將樣本覆蓋率提升到九成以上。



台灣總統選民的投票傾向：當四人競爭的時候（台灣民意基金會民調截圖）