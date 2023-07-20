在台灣出席「超微創新日」蘇姿丰: 未來5年AI無所不在　看好個人電腦商機龐大

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（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）超微董事長暨執行長蘇姿丰昨(19日) 出席超微創新日（AMD Innovation Day）活動，她看好人工智慧（AI）商機龐大並表示，未來5年AI將無所不在，個人電腦市場依舊潛力無窮，同時提到因為與台積電等夥伴緊密合作，讓超微取得現在的成績。

超微（AMD）下午在文華東方酒店舉行Innovation Day活動，包括英業達、群聯等多位超微供應鏈合作廠商高層出席。

蘇姿丰會中介紹超微旗下首款x86處理器的人工智慧（AI ）引擎Ryzen AI，她表示，事實上，AI已存在很久，因為日前ChatGPT興起，市場才開始對AI有所感知，AI有很大的機會，但市場變化極快。未來5年AI將無所不在，不過AI要成功需要軟體，超微也有相關投資。

蘇姿丰看好個人電腦仍是非常大的市場，超微與電腦供應鏈和晶圓代工廠有相當好的合作關係。她強調，超微與晶圓代工夥伴台積電合作關係緊密，超微2017年僅有1%市占率，如今因生態系合作建立，才有現在的成績。

根據中央社，蘇姿丰會後對於媒體問及此行感覺，她回說「wonderful」（很愉快），並表示台灣食物「fantastic」（非常美味）。

她在超微創新日會後接受媒體訪問說，睽違4年來台，主要是與台灣1000名員工見面，同時與生態系夥伴和客戶會面，討論有關未來的議題，讓夥伴和客戶了解超微未來的發展策略。

蘇姿丰表示，台灣對於所有半導體廠都是非常重要，超微與台灣供應商有長期合作關係，台積電是製造供應合作夥伴，感謝合作夥伴的支持。她說，台灣也有非常好的客戶，超微的成功是與供應商及客戶一起攜手合作。

蘇姿丰指出，超微10年來進步非常多，包括市占率、營收成長，以及公司規模擴大，都有好成績，目前超微全球已有2.5萬名員工。她表示，超微2019年營收不到70億美元，去年成長到超過230億美元，這是非常大幅度的成長。

至於是否委由韓國三星(Samsung)代工生產，蘇姿丰說，不會談論產品具體細節，不過超微仰賴台灣供應商最佳技術生產產品，尤其是其AI加速器Instinct MI300系列的結構複雜度高，如果沒有台積電的協助，就無法推出，未來會持續與台灣廠商合作。

她強調，超微是國際級企業，會有多元供應鏈，台積電是超微重要夥伴，目前台積電在美國亞利桑那州設廠，樂見其國外投資。

針對AI市場，蘇姿丰表示，AI還在早期發展階段，未來5至10年將有快速發展的光景，值得期待，超微對這樣的機會非常興奮；預估未來3至5年AI市場將會有1500億美元的商機。

蘇姿丰認為AI不會只是一種解決方案，將包括繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）等產品。至於軟體生態系統方面，超微則持開放式，將做很多投資。

因深知AI的重要性與市場快速成長，蘇姿丰表示，超微將會把AI列為投資的首要領域，並將把AI引擎帶到個人電腦等邊緣裝置。

至於美國禁令，蘇姿丰說，超微是國際企業且持續在半導體產業發展，需進入所有市場，但美國因國安問題使得情況複雜，超微為美國企業會遵守美國相關法令。

超微19日晚間舉辦晚宴，蘇姿丰與廣達等電子大廠高層會面。20日蘇姿丰將出席陽明交大頒授名譽博士學位典禮。

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