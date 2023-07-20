員工戴口罩會被開除？ 美國 In-N-Out漢堡新規定引熱議

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）儘管新冠肺炎（COVID-19）威脅已低，各大餐飲業者多仍維持員工戴口罩的衛生措施，但美國知名漢堡漢堡連鎖業者In-N-Out Burger竟反其道而行，下達了一項指示，要求五州分店的員工不可戴口罩，違者恐怕連飯碗都保不住。

美聯社報導，根據流出的內部電郵，In-N-Out要求亞利桑那州、科羅拉多州、內華達州、德州、猶他州的店家員工，不可戴口罩，除非有醫生證明。此舉是為了強調「顧客服務的重要性，展現員工的笑容」。

政策8月14日生效，唯有進行粉刷等工作的員工才能破例戴上口罩，不遵守規定者，將遭到懲處，最重「解雇」。加州與奧勒岡州分店的員工，則不在此限，原因是該二州法律明文規定，雇主不得禁止員工配戴口罩，但該二州的員工也只能戴公司發的N95口罩。

這已非In-N-Out頭一回「忤逆」衛生專家的建議。2021年10月，加州部分分店即因拒絕配合官方的COVID疫苗強制接種措施，而遭到開罰或甚至暫停營業。

感染專家Judy Stone對In-N-Out的新政策表達了不滿。他指出，要求醫生開證明的做法根本浪費時間金錢，就法律上而言，要員工證明自身的殘疾缺陷也可能違反了《美國身心障礙者法》（Americans with Disabilities Act of 1990）。