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會見蔡英文總統、賴清德副總統 安倍昭惠：秉持安倍晉三遺志促進台日兩國關係發展

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/19 20:19
蔡英文總統今（19）日下午接見「日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（ABE, AKIE）女士訪台團」。（圖／總統府）

蔡英文總統今（19）日下午接見「日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（ABE, AKIE）女士訪台團」。（圖／總統府）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠於17至20日訪台，並於今（19）日語總統蔡英文、副總統賴清德會面，她指出，安倍前首相生前曾表示能夠來台訪問，也確實安排了來訪計畫。她相信，此時安倍前首相的精神一定也與訪團同在。

蔡英文總統致詞時表示，還記得去年3月與安倍晉三前首相視訊會談時，他有提到，希望早日來台訪問。這次昭惠女士來訪，不僅延續台日友好交流，更完成安倍前首相悼念李登輝前總統的心願，讓我們非常感動。

總統說，安倍前首相總是以行動表達對台灣的支持，在安倍前首相以及許多日本友人的努力下，台日之間的交流越來越緊密。我們也證明共享民主、自由價值的夥伴，可以互相幫助，形成「善的循環」，也為全球的民主及繁榮做出貢獻。她相信，過去安倍前首相對台日關係的付出，現在透過昭惠女士、台日官方和民間共同來延續，將能開創更豐碩的合作成果。

會見蔡英文總統、賴清德副總統 安倍昭惠：秉持安倍晉三遺志促進台日兩國關係發展賴清德副總統歡迎安倍昭惠女士來台，期盼台灣與日本，能在李登輝前總統和安倍前首相的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。（圖／總統府）

賴清德副總統致詞時表示，去年安倍前首相驟然離世，他到日本弔唁及安慰其家人時，都還無法接受這個事實。當時安倍昭惠女士提到，安倍前首相每天會陪媽媽散步，以及他們家庭的生活點滴，都讓他印象深刻。他也相信安倍前首相的母親及安倍昭惠女士，一定能走出悲傷。

副總統也感謝，安倍昭惠女士代替安倍前首相到李登輝前總統墓前致意，並期盼台灣與日本，能在李登輝前總統和安倍前首相的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。

隨後，安倍昭惠女士致詞時指出，安倍前首相非常尊敬李前總統，相信他們此刻一定在遙遠的某處，關注台日關係的發展，並期盼後人為區域的和平與穩定，盡更大的力量。

安倍昭惠女士表示，安倍前首相離世後，蔡總統及台灣各界前往日本台灣交流協會弔唁與慰問，令她由衷感激；她也感謝在東日本大地震發生時，台灣提供日本非常多的援助與善款。

安倍昭惠女士感謝「台灣安倍晉三之友會」及台灣各界的諸多協助。她說，此行也與獲得「安倍晉三之友會獎學金」的在台日本留學生見面，期盼台日的年輕人持續深化彼此關係。她也會秉持安倍前首相的遺志，竭盡所能，促進台日兩國關係的發展。
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