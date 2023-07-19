會見蔡英文總統、賴清德副總統 安倍昭惠：秉持安倍晉三遺志促進台日兩國關係發展

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本前首相安倍晉三遺孀 安倍昭惠 於17至20日訪台，並於今（19）日語總統蔡英文、副總統賴清德會面，她指出，安倍前首相生前曾表示能夠來台訪問，也確實安排了來訪計畫。她相信，此時安倍前首相的精神一定也與訪團同在。

蔡英文總統致詞時表示，還記得去年3月與安倍晉三前首相視訊會談時，他有提到，希望早日來台訪問。這次昭惠女士來訪，不僅延續台日友好交流，更完成安倍前首相悼念李登輝前總統的心願，讓我們非常感動。

總統說，安倍前首相總是以行動表達對台灣的支持，在安倍前首相以及許多日本友人的努力下，台日之間的交流越來越緊密。我們也證明共享民主、自由價值的夥伴，可以互相幫助，形成「善的循環」，也為全球的民主及繁榮做出貢獻。她相信，過去安倍前首相對台日關係的付出，現在透過昭惠女士、台日官方和民間共同來延續，將能開創更豐碩的合作成果。

賴清德副總統歡迎安倍昭惠女士來台，期盼台灣與日本，能在李登輝前總統和安倍前首相的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。（圖／總統府）

賴清德副總統致詞時表示，去年安倍前首相驟然離世，他到日本弔唁及安慰其家人時，都還無法接受這個事實。當時安倍昭惠女士提到，安倍前首相每天會陪媽媽散步，以及他們家庭的生活點滴，都讓他印象深刻。他也相信安倍前首相的母親及安倍昭惠女士，一定能走出悲傷。

副總統也感謝，安倍昭惠女士代替安倍前首相到李登輝前總統墓前致意，並期盼台灣與日本，能在李登輝前總統和安倍前首相的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。

隨後，安倍昭惠女士致詞時指出，安倍前首相非常尊敬李前總統，相信他們此刻一定在遙遠的某處，關注台日關係的發展，並期盼後人為區域的和平與穩定，盡更大的力量。

安倍昭惠女士表示，安倍前首相離世後，蔡總統及台灣各界前往日本台灣交流協會弔唁與慰問，令她由衷感激；她也感謝在東日本大地震發生時，台灣提供日本非常多的援助與善款。

安倍昭惠女士感謝「台灣安倍晉三之友會」及台灣各界的諸多協助。她說，此行也與獲得「安倍晉三之友會獎學金」的在台日本留學生見面，期盼台日的年輕人持續深化彼此關係。她也會秉持安倍前首相的遺志，竭盡所能，促進台日兩國關係的發展。