台灣本土登革熱累計478例 第1和第2型同時出現 高危族群慎防重症和出血熱

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）國內登革熱疫情延燒，截至7月19日累計478例本土病例，含7例重症病例，為近10年來同期最高，病例分布又以台南最多，且社區已出現第一型及第二型登革病毒，而感染不同型別又會使重症風險上升，疾管署提醒曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

國內今年自6月13日爆發本土首例登革熱病例後，短短一個多月，已累計478例個案，以台南398例最多，其他地區分布包含雲林縣59例、高雄市18例、台中市2例及屏東縣1例；目前累計7例重症病例，其中3例住院中，其中大於60歲以上個案佔43%(206例)。

有鑑於社區已出現第一型及第二型登革病毒，疾管署防疫醫師林詠青提醒，感染某一型別登革熱後，雖會對該型別出現保護力，但若是先後感染不同型別之登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上。

成大醫院副院長、傳染病防治醫療網南區指揮官柯文謙指出，遭到病媒蚊叮咬後，潛伏期約4至7天，之後會出現前趨症狀，包含骨頭痠痛、關節痠痛，過去俗稱斷骨熱，部分病人會有腸胃道症狀，甚至噁心、嘔吐、厭食。

另外，根據國際臨床統計發現，感染登革熱個案中只有約25%會出現症狀，其他均為無症狀感染者，而無症狀的帶原者在社區中若又被蚊子叮咬，病毒將再傳給他人，因此增添防疫上的難度。

有症狀者約有15%至20%會有輕中度或者重度症狀，警示徵象包含，持續性嘔吐、腹部疼痛、黏膜出血、體液蓄積、嗜睡或躁動不安、肝臟腫大、血容比增加與血小板急速下降等，就代表至少到中度等級，若病情再惡化會進入重症，則會出現3個情況，分別是嚴重血漿滲漏、嚴重出血、嚴重器官損傷，比較多是肝臟，中樞神經、心臟、腎臟也有可能。

此外，除國內疫情上升外，國際間疫情亦增溫。鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，其中柬埔寨及泰國近期仍持續上升，寮國處高點，且高於近年同期，印尼全國皆有案例報告，評估將持續升溫；另美洲地區疫情持續，累計報告超過302萬例，以南美洲巴西逾237萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻。提醒民眾出國仍需做好防蚊措施，有疑似症狀速就醫。