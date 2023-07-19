台灣國會助理聘用公開上網　遏止白手套第一步

近日，媒體爆出業者涉嫌透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍行賄營建署道路工程組長數百萬。此案再度引起我國社會對國會助理的關注，公督盟長期倡議公開公費助理聘用資訊，以增加國會透明度和防止貪污。避免少數害群之馬傷害多數認真的國會助理形象，並將公費助理的資訊揭露納入立委評鑑當中，但第六會期仍有48位立委拒絕公開相關資訊，民進黨有12位立委拒填，無黨籍1位，而國民黨則是包含立委鄭天財在內共計35名立委全數拒絕公開公費助理聘用資訊！降低了民眾對立法院的信任。公督盟呼籲朝野立委在相關法規完善之前，應自主揭露公費助理聘用資訊，而這僅僅是解決國會助理爭議的第一步，公督盟鼓勵民眾查看立委們的利益衝突揭露狀況，並密切關注國會助理任用法草案的推動進度，讓我國建構一個專業、透明的立法院。

立院淪為「白手套國會」? 近半數立委拒絕揭露公費助理背景!

面對第十屆以來國會助理爭議頻傳，早在2013年公督盟便開始將公費助理聘用資訊揭露項目納入立委評鑑的一環，希望在相關法律制定之前，鼓勵立法委員自律揭露相關資訊，否則在資訊不透明的情況下，立委老闆的反應，只是無情切割涉案的國會助理。

公督盟執行長張宏林認為：「全立法院一個月領我們納稅人四千多萬的國會助理聘用費，卻不用公開相關資訊，這無形是傷害人民對立法院的信任，也讓多數認真的國會立委和助理形象，容易遭到少數害群之馬拖累，在第六會期評鑑共計有48位的立法委員不願意揭露這些公費助理聘用的基本資訊，其中除了民眾黨和時代力量的資訊揭露透明度滿分外，民進黨有12位立委拒絕公開聘用資訊，無黨籍1位，而國民黨則是包含立委鄭天財在內合計35名立委全數拒絕公開利益衝突資訊！為其政黨資訊揭露透明度畫上零分，隱蔽重要的利益衝突關係，使民眾無法得知這些資訊，這是相當威權和反民主的行為！如果兩大黨立委都無法自律揭露利益衝突資訊，公督盟將呼籲選民支持願意自律揭露的政黨。」

公督盟監事林美娜則認為：「公開公費助理聘用資訊只是促進公眾參與的第一步，但很遺憾身為最大在野黨的國民黨卻拒絕自律揭露國會助理聘用資訊，並做成黨團決議，從第四會期抵制至今，公督盟認為立委辦公室就算不提供資訊給民間團體，身為中央民意代表，也有責任自行在公開的平台上揭露公費助理聘用資訊。將所有助理的姓名、職稱都公開在立法院網站，避免廠商利用國會「白手套」遊走在政商之間協助牽線。另外也避免有人假冒國會助理向民眾詐欺，傷害多數認真且專業的國會助理形象。」

公督盟執行長張宏林隨後表示：「我國立院應參考美國、日本的國會機制定期對外公布公費助理聘用資訊！公督盟將於選前公布第七會期是哪些立委不願意進行資訊的揭露，讓「白手套助理」充斥國會，同時我們也鼓勵參選的候選人向公督盟索取資料來看現任哪些立委拒絕揭露這些重要利益衝突資訊，並呼籲選民共同來抵制黑箱政黨、立委！」

政黨 民進黨 國民黨 民眾黨 時代力量 無黨籍 立委席次（人數） 61人 35人 3人 3人 5人 拒絕揭露（人數） 12人 35人 0人 0人 1人 透明程度（百分比） 81.4％ 0％ 100％ 100％ 80％

<圖（一） 第十屆第六會期拒絕公開公費助理聘用資訊立委人數表

*註1：周春米、許淑華、蔣萬安、蔡壁如、高虹安中途離職，故不列入。

國會助理任用專法制定不要再拖了！盡速讓不適任助理退場

立法院公費助理制度之調整，過去十幾年，有關國會助理任用專法的提案僅三件，分別是黃國書和許智傑委員，但是兩人的提案至今仍躺在司法及法制委員會待審，也沒有安排公聽會來收集各方建議，形成只聞樓梯響的現象，本屆立院朝野兩黨都有不少委員是助理出身，理應深知目前國會助理尚未法制化的嚴重性

對此，公督盟常務監事謝東儒表示:「司法法制委員會應在僅剩的第八會期盡速排審『立法院公費助理任用條例草案』，希望藉由國會助理任用的法制化，讓國會助理的相關權利義務行為準則有完整規範，別再讓立委和助理遊走在法律的灰色地帶。呼籲朝野立委共同支持，提升立法品質，同時也強化監督行政權的機制，讓立委能成為我國社會的表率。」

台灣教授協會會長陳俐甫則認為：「面對鄭天財委員近來爆發辦公室執行長涉嫌賄賂一事，公督盟今天要求各黨自主公開公費助理聘用資訊是合理的要求，符合民主社會的監督機制，因為這群公費助理是領國家給付的薪水，同時我們也知道國會助理在台灣的立法過程扮演相當重要的角色，當近日通過排黑條款來限制有前科的候選人不得參選，卻沒有限制和立委密切相關的公費助理遴選標準，豈不是相當荒謬的一件事嗎？」

目前有關國會助理任用草案的提案版本都有提到立法院應建置公費助理名冊並公告各聘僱單位所聘之公費助理姓名等資訊於網站，若有聘用三等親則必須加註，讓民眾檢視，除了資訊公開外，關於我國立院助理的利益迴避規範則模糊不清，分散在多個法條中，且立法院從未就此議題展開討論。這種狀況導致公權力行使模糊、助理權責不符，和國安機密被滲透等問題。觀諸各國國會幕僚制度，均可見利益迴避、資訊公開等明文規範，公督盟相信唯有資訊公開透明，才能有效防止不肖廠商藉由國會「白手套」不斷洗錢，改善社會大眾對於國會助理的刻板印象，讓優秀的人才持續留在立法院服務，提升立委問政的專業度。根治長年以來關於國會助理的亂象。

公督盟呼籲：

1. 公費助理薪資是納稅人血汗錢，朝野政黨都應自律揭露或交由公督盟上網公開！

2. 公督盟立委資訊揭露表將於七月底截止繳交，本會期收件結果將於大選前公布本屆立委自律公開第七會期助理聘用結果，呼籲選民抵制黑箱政黨與立委！

3. 應盡速排審《國會助理任用法》草案，讓涉及貪污等罪責助理退場終止聘僱。

4. 游錫堃院長應儘速召集朝野各黨，在本屆僅剩的第八會期完成「開放國會行動方案」中有關立委利益迴避資訊及助理聘用資訊上官網揭露。