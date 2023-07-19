富邦證券攜手LINE Bank 創下國內券商與純網銀合作首例

富邦證券今（19）日宣布與LINE Bank合作，創下國內券商攜手純網銀的首例，將共同致力於提供 用戶流暢與良好的數位金融體驗！ 雙方提供一氣呵成的線上申辦流程，投資人最快3分鐘線上完成證券 交割帳戶及證券戶申辦作業，不需重複填寫資料與上傳證件資訊，大 幅縮短申辦時間，輕鬆啟動台股相關交易，加速與財富「連線」。

LINE Bank今日舉辦記者會宣布全新陣容的數位金融夥伴及平台策略， 富邦金控總經理韓蔚廷、 富邦證券董事長程明乾及總經理郭永宜受邀出席。程明乾表示， 富邦證券很榮幸此次能與LINE Bank攜手合作，成為LINE金融生態圈的券商先行者。 在純網銀業者中，LINE Bank以高市佔及用戶活躍度著稱，尤其致力於年輕族群的經營。 富邦證券近年也持續「連線」年輕族群，雙方經營理念與目標一致， 未來將共同推進數位金融服務，落實普惠金融。

富邦證券提供LINE Bank客戶更便利的證券投資服務，即時導入LINE Bank共享的客戶基本資料，大幅降低投資人開戶的繁瑣程序， 可快速完成線上證券帳戶申請， 同時自動試算適合投資人的交易額度， 協助客戶兼顧風險控管與優化交易體驗。

富邦證券智能客服此次同步增設24小時全年無休的LINE Bank服務專區，LINE Bank客戶可以快速查找常見問題，排除投資障礙。服務專區中同 時運用大量圖卡式選單，簡化知識問答內容， 避免發散無效率的回覆，提升答覆之精準度。

富邦證券長期致力發展數位平台的創新工程，積極開發自動化技術及 AI人工智能，提供投資新鮮人多面向的貼心服務， 例如以新戶旅程進行教學引導、個人化訊息服務提供客戶專屬資訊， 還能透過智能選股工具，幫助客戶了解自身投資屬性、 解讀市場資訊進而找到合適標的。 富邦證券期望透過多元豐富的數位服務，讓LINE Bank客戶在便捷的數位平台上，體驗與實現輕鬆投資。