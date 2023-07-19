新北4學子獲2023總統教育獎　樹立生命典範

2023年總統教育獎得主今(19)日於市政會議獻 獎，本次得獎學生包括龍埔國小林義宸、汐止國中楊薰絜、 三重高中莊佳龍、新北高中吳于嫣等4人， 他們將總統教育獎獎牌獻給侯友宜市長，分享榮耀與喜悅。 侯市長特別致贈滿願獎金並讚賞4位生命勇士在學習過程中力爭上游 ，綻放生命光芒，為學子樹立生命典範。

龍埔國小6年級林義宸因自閉症從小進出醫院頻繁， 轉而關注其他病人，用畫筆和充滿生命力的文字描繪美麗的世界， 帶來正向力量!他表示，獲得總統教育獎要歸功於家人、 老師和親友們的愛與鼓勵！並以泰戈爾的話勉勵所有的病友： 總有一天，你的負擔將變成禮物，你受的苦將照亮你的路。

汐止國中8年級楊薰絜罹患膠原蛋白基因突變， 小學五年級時因為脊椎側彎壓迫肺臟，導致呼吸衰竭病危， 她脫險後更珍惜寶貴的生命。對任何課程都全力以赴， 發揮美術專長，與團隊在POWERTECH市賽中獲得亞軍。 她表示，能得到這份殊榮非常驚訝跟開心，讓她更加肯定自己， 也更很感謝身邊一路陪伴的家人跟師長、同學， 將來會繼續努力回報社會。

三重高中3年級莊佳龍來自單親、中低收入、隔代教養家庭， 由奶奶撫養長大。從小學二年級始投入競技體操後，在2020年全中 運獲7面金牌，2021年至2022年也獲得9面金牌， 並於去年代表台灣參加於法國舉辦世界中學生運動會， 獲得雙槓金牌、單槓銀牌。他表示，每一次競賽都戰戰兢兢， 想得到好成績回報給奶奶、家人、學校和國家。 未來會爭取參加國際賽事機會，跟高手切磋增進自己技能， 期待在奧運為國爭取金牌榮耀。

新北高中1年級吳于嫣自小罹患「軟骨育不全症」，導致身體矮小。 為突破身體的限制開始練習羽球，雖然比一般同學辛苦、吃力， 卻更勤奮彌補先天缺憾。于嫣於2021年参加杜拜青年亞帕運以及 2022年西班牙羽球公開賽不負眾望拿到金牌及銀牌。她表示， 很開心也很榮幸能夠獲獎，獎金將支付出國比賽費用，也會爭取20 24年巴黎帕運資格， 並期待透過自己的努力不懈精神鼓勵罕病身障的病童， 回饋家人與國人。

教育局表示，新北市強調適性教育，且特別關注弱勢學生資源。未來 4年，預計再增置至少45班特教班及96名特教教師，可再照顧約 1000位特教學生。教育的付出在獲獎同學身上看到無價的回報 ，也是所有教育人員前行源源不絕的動力。

新北高中吳于嫣(右2)獻獎予侯友宜市長(右3)，侯市長致贈滿願獎金。(照片來源：新北市教育局提供)

三重高中莊佳龍(右2)獻獎予侯友宜市長(右3)，侯市長致贈滿願獎金。(照片來源：新北市教育局提供)

龍埔國小林義宸(右2)獻獎予侯友宜市長(中)，侯市長致贈滿願獎金。(照片來源：新北市教育局提供)