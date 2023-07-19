「國家地理雜誌」介紹台灣自由潛水及熱門地　自潛證照數量位居世界第二

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）自由潛水在近年越來越盛行，台灣取得自潛證照的數量為全球第2多，「國家地理」雜誌網站刊登專文介紹了台灣的幾個自潛聖地。

全世界有越來越多人加入「自由潛水」的行列，中央社報導，根據「潛水教練專業協會」（PADI），全球PADI自由潛水員證照數量在2021至2022年間增加12%；另外根據國際自由潛水發展協會（AIDA International）2020年報告，台灣取得的自潛證照數量為全球第2多，僅次於中國，目前全台已有300多名自潛教練、9萬多名自由潛水員。

「國家地理」介紹，台灣雖是島國，大多數人卻因畏懼海洋，或過去戒嚴40多年間海岸線受管制等而不會游泳，但解嚴後出生的年輕世代選擇無視長輩的顧慮，擁抱海洋。

社群媒體也是讓自潛盛行的幕後推手之一，一名台灣自潛教練說道，IG上的水下攝影促進台灣自潛風氣，他在潛水點附近看到許多年輕人拿著萬元攝影裝備。

「國家地理」也提及了多個如小琉球、澎湖、蘭嶼等多個台灣自潛勝地。

文中介紹，台灣西南方的小琉球地理位置不受季風影響，海水平靜，全年皆可潛水，且擁有超過800隻綠蠵龜和玳瑁，到該海域幾乎一定可以看到這類保育類動物。

蘭嶼為達悟族人的家園，海中魚群豐富外，還可見大海珊及軟珊瑚。

澎湖南方四島國家公園保護大量珊瑚及魟魚、烏賊的，一個位於水下6公尺的海底郵筒為熱門景點之一，還可寄送防水明信片。

Deep Week自由潛水營將於今年11月18日至25日首次於小琉球舉辦，講師陣容包括4名台灣自潛紀錄保持選手，以及知名自潛選手莫查諾夫（Alexey Molchanov），屆時將聚集各國自潛高手到台灣，Deep Week創辦人史登（Adam Stern）說，台灣具備世界級潛水條件，位於亞洲中心點也便於各國自潛者前來參加。

台灣自潛教練表示，最近有許多歐洲、中國的海外旅客為了自潛來到台灣，尤其以香港旅客居多。