全國技能競賽決賽！新北市獲73獎成績大躍進　青少年組金牌全國之冠

第53屆全國技能競賽決賽含12個青少年組、56個 青年組職類，計1181位選手參加。 新北市於青少年組奪金數居為全國之冠，4金落於由新北高工、 福營國中、正德國中賢孝分區及重慶國中，另有6銀、4銅、5位第 四名、3位第五名、11位佳作。而青年組得5金，其中4金由新北 高工囊括、1金由智光工商榮獲，另有10銀、3銅、4位第四名、 10位第五名、8位佳作。兩組總計獲73獎，相較去年51獎， 成績更是大躍進。

教育局表示，新北市於111年全面推動青少年職種培訓， 媒合技高與國中端，為有興趣技職的學生量身打造人才育成策略， 努力將技術向下扎根，讓更多青少年能適性發展、具備專業技術， 成為頂尖技職人才。

林口國中學生鄭羽喬獲得青少年組電子銀牌， 她從小被教育要認真念書升學， 一般就讀數理資優班都是以高中前三志願為目標， 但她卻因緣際會選擇技藝班， 在老師鼓勵下進而參加技藝和技能競賽，之後更確定要邁向技職路。 參賽過程，多虧泰山高中電子科專業團隊老師的指導， 及林口國中師長們的支持，讓自己走向一條獨特的道路， 努力實踐對自己的承言「勇於嘗試，不怕失敗」， 能得獎便是適性發展的最佳證明。

青年組新北高工劉韋廷歷經國中技藝班、111學年度全國高中 技藝競賽工業類鉗工第一名、全國技藝教育人員獲選績優學生、第5 2屆分區賽工業機械第四，此次更獲得工業機械金牌， 是位優秀的選手。在汪師弘主任、李志輝教授、 蔡裕祥教授的教導下，尤其是汪主任一路陪伴與協助， 感謝師長的付出讓自己實力不斷積累， 未來將會繼續挑戰參加國手二階選拔。

另外，此次競賽也誕生青年組最年輕的得獎者-正德國中賢孝分區陳 可繹選手，以國中生的年紀越級挑戰青年組花藝職類競賽， 和大學及高職的選手同台競技。他的姐姐陳幸羽， 就讀淡水商工餐飲科，參與本次旅館服務職類競賽也獲得銀牌。 她表示，聽到自己得到銀牌的那一刻，開心的與媽媽、姊姊相擁， 內心對於學校師長更是充滿感激與感謝。

教育局表示，新北市首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略 ，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、 延聘金牌教練及出國研習獎勵，鼓勵師生踴躍參與各項競賽， 不斷挑戰自我、締造佳績，之後也將以4年8億經費翻倍投資技職教 育，以適性發展為核心理念，持續培養世界頂尖人才。

正德國中賢孝分區陳可繹選手(左)與姊姊、淡水商工餐飲科陳幸羽(右)雙雙獲得第53屆全國技能競賽銀牌。（照片來源：新北市教育局提供）

新北高工劉韋廷(左)獲得工業機械金牌，與指導老師汪師弘主任合照。（照片來源：新北市教育局提供）

林口國中學生鄭羽喬獲得青少年組電子銀牌。（照片來源：新北市教育局提供）

新北高工劉韋廷獲得工業機械金牌。（照片來源：新北市教育局提供）

正德國中陳可繹獲青年組花藝銀牌，為全國最年輕青年組得獎者。（照片來源：新北市教育局提供）