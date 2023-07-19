Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

全國技能競賽決賽！新北市獲73獎成績大躍進　青少年組金牌全國之冠

By 台灣英文新聞
2023/07/19 17:43
林口國中學生鄭羽喬(中)獲得青少年組電子銀牌，與泰山高中電子科呂昇翰(右)、陳致中老師(左)合照。（照片來源：新北市教育局提供）

林口國中學生鄭羽喬(中)獲得青少年組電子銀牌，與泰山高中電子科呂昇翰(右)、陳致中老師(左)合照。（照片來源：新北市教育局提供）

第53屆全國技能競賽決賽含12個青少年組、56個青年組職類，計1181位選手參加。新北市於青少年組奪金數居為全國之冠，4金落於由新北高工、福營國中、正德國中賢孝分區及重慶國中，另有6銀、4銅、5位第四名、3位第五名、11位佳作。而青年組得5金，其中4金由新北高工囊括、1金由智光工商榮獲，另有10銀、3銅、4位第四名、10位第五名、8位佳作。兩組總計獲73獎，相較去年51獎，成績更是大躍進。

教育局表示，新北市於111年全面推動青少年職種培訓，媒合技高與國中端，為有興趣技職的學生量身打造人才育成策略，努力將技術向下扎根，讓更多青少年能適性發展、具備專業技術，成為頂尖技職人才。

林口國中學生鄭羽喬獲得青少年組電子銀牌，她從小被教育要認真念書升學，一般就讀數理資優班都是以高中前三志願為目標，但她卻因緣際會選擇技藝班，在老師鼓勵下進而參加技藝和技能競賽，之後更確定要邁向技職路。參賽過程，多虧泰山高中電子科專業團隊老師的指導，及林口國中師長們的支持，讓自己走向一條獨特的道路，努力實踐對自己的承言「勇於嘗試，不怕失敗」，能得獎便是適性發展的最佳證明。

青年組新北高工劉韋廷歷經國中技藝班、111學年度全國高中技藝競賽工業類鉗工第一名、全國技藝教育人員獲選績優學生、第52屆分區賽工業機械第四，此次更獲得工業機械金牌，是位優秀的選手。在汪師弘主任、李志輝教授、蔡裕祥教授的教導下，尤其是汪主任一路陪伴與協助，感謝師長的付出讓自己實力不斷積累，未來將會繼續挑戰參加國手二階選拔。

另外，此次競賽也誕生青年組最年輕的得獎者-正德國中賢孝分區陳可繹選手，以國中生的年紀越級挑戰青年組花藝職類競賽，和大學及高職的選手同台競技。他的姐姐陳幸羽，就讀淡水商工餐飲科，參與本次旅館服務職類競賽也獲得銀牌。她表示，聽到自己得到銀牌的那一刻，開心的與媽媽、姊姊相擁，內心對於學校師長更是充滿感激與感謝。

教育局表示，新北市首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，鼓勵師生踴躍參與各項競賽，不斷挑戰自我、締造佳績，之後也將以4年8億經費翻倍投資技職教育，以適性發展為核心理念，持續培養世界頂尖人才。

全國技能競賽決賽！新北市獲73獎成績大躍進　青少年組金牌全國之冠

正德國中賢孝分區陳可繹選手(左)與姊姊、淡水商工餐飲科陳幸羽(右)雙雙獲得第53屆全國技能競賽銀牌。（照片來源：新北市教育局提供）

全國技能競賽決賽！新北市獲73獎成績大躍進　青少年組金牌全國之冠

新北高工劉韋廷(左)獲得工業機械金牌，與指導老師汪師弘主任合照。（照片來源：新北市教育局提供）

全國技能競賽決賽！新北市獲73獎成績大躍進　青少年組金牌全國之冠

林口國中學生鄭羽喬獲得青少年組電子銀牌。（照片來源：新北市教育局提供）

全國技能競賽決賽！新北市獲73獎成績大躍進　青少年組金牌全國之冠

新北高工劉韋廷獲得工業機械金牌。（照片來源：新北市教育局提供）

全國技能競賽決賽！新北市獲73獎成績大躍進　青少年組金牌全國之冠

正德國中陳可繹獲青年組花藝銀牌，為全國最年輕青年組得獎者。（照片來源：新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-07-19 23:53 GMT+08:00

最受歡迎

「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
高雄六合路37年冰店檢出沙門氏桿菌！44人腹瀉就醫 腎衰竭男童今轉普通病房
高雄六合路37年冰店檢出沙門氏桿菌！44人腹瀉就醫 腎衰竭男童今轉普通病房
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
【活動現場連線】716公平正義救台灣遊行！民眾挺柯噓侯 郭表現穩妥
【活動現場連線】716公平正義救台灣遊行！民眾挺柯噓侯 郭表現穩妥
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
更新【影片】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也共襄盛舉
更新【影片】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也共襄盛舉
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【更新】台灣高雄楠梓加工區壓克力廠「塑美貝」大火　鄰近2科技廠: 華泰、界霖無影響
【更新】台灣高雄楠梓加工區壓克力廠「塑美貝」大火　鄰近2科技廠: 華泰、界霖無影響