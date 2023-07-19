中華電信紐約證交所敲鐘慶祝美國上市20週年

為慶祝中華電信在美國紐約證交所上市20週年， 董事長郭水義率中華電信前董事長賀陳旦、財務長陳宇紳、 國際分公司總經理陳錦洲與投資人關係團隊於美國時間7月18日下 午在紐約證交所進行敲鐘儀式，台灣駐美國大使蕭美琴、 中華電信20年前主辦紐約上市的承銷團隊高盛銀行與盛信律師事務 所、及目前存託憑證保管銀行摩根大通銀行，皆受邀上台敲鐘， 與中華電信一起見證上市20年的重要時刻。

郭水義在敲鐘儀式後的慶祝會上表示， 中華電信感謝國際投資人對公司長期的肯定， 未來公司不僅會繼續追求業務上的成長， 也承諾會成為以永續發展為基礎的國際標竿企業及成為數位生態系統 賦能者的領導品牌。蕭美琴大使代表政府表達祝賀， 期待中華電信繼續在國際資本市場發光發熱， 展現台灣企業卓越的競爭力、韌性、公司治理及透明度。

中華電信1996年公司化，歷經台灣政府推行國營事業民營化， 藉由幾次釋股，於2005年政府持股至50%以下。 2003年7月17日， 20年前的今天中華電信迎來了其歷史上的重要階段， 成為亞洲第一批擠身全球最大國際資本市場─紐約證券交易所─ 的企業。多年來，中華電信持續推動多元化品及服務並快速成長， 成為全球主要的資通訊公司之一。

郭董事長表示：「我們很榮幸能再度回到華爾街與紐約證券交易所， 一同慶祝和紀念中華電信的重要里程碑。 中華電信的發展經歷充滿了挑戰和激動人心的時刻，自成立以來， 我們的團隊一直關注於長期發展，並為全球股東創造長期價值。 今天回到紐約證交所，是一個重要的里程碑， 反映了中華電信持續變化的商業環境下仍屹立不搖， 持續為所有利益關係人─包括股東、客戶、員工、供應商和社區─ 提供以客戶為中心的服務。我們對多年來的成就和成長感到驕傲， 同時將繼續聚焦永續發展，為客戶提供高品質的服務， 有效且有益地運用資本，同時為全球股東創造價值， 迎接中華電信的下一個篇章。」

中華電信NYSE上市20週年敲鐘典禮。(照片由中華電信提供)