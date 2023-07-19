悠活原力榮獲國際品質評鑑Monde Selection最高榮譽特金獎！

近年來台灣保健食品市場蓬勃、各種商品如雨後春筍令人眼花撩亂，如何選購優良的保健食品，儼然已成為消費者首要面對的課題。世界級的「Monde Selection品質評鑑獎」，邀請國際上知名且經驗豐富的產、學界人士，對參賽產品的健康訴求、推薦用量、包裝、成分、有效物質及有無科學實證等進行評鑑，依照美國食品藥物管理局(FDA)、日本厚生省食品標籤法以及歐盟標準等嚴格審視，每年評鑑上百國家、3000多件產品，是全方位的品質獎章，也是全球具公信力的消費識別。頗受消費者歡迎的悠活原力繼今年二月榮獲臺灣保健食品學會頒布的「營養保健食品創新獎」之後，再次勇奪「Monde Selection」國際品質評鑑大賞。

出國比賽爭光 悠活原力四年拿下9獎

台灣保健食品悠活原力除了力求產品檢驗公開透明，更積極「送產品出國比賽」參與品質評鑑，不負眾望在2023年勇奪全球頂尖品質認證機構「Monde Selection」1座特金獎2座金獎；且2020至2023年期間勇奪5座銀獎3座金獎及1座特金獎。本次除了明星商品葉黃素+蝦紅素軟膠囊、薑黃朝鮮薊複方膠囊獲得金獎的肯定外，專為兒童成長所需打造的兒童綜合維他命咀嚼錠，更是獲得世界品質評鑑特金獎、接近滿分高評價肯定！

榮譽三獎產品 適用不同族群

根據國民健康署調查，1-12歲孩童，營養素攝取皆未達標，悠活原力本次勇奪最高榮譽特金獎的兒童綜合維他命咀嚼錠，針對成長階段的孩童，精選15種營養素+礦物質，每天兩顆即達到衛福部4-6歲每日建議量，補充日常飲食的不足，讓家長安心在日常保健上替孩子補充。而獲得金獎的薑黃朝鮮薊複方膠囊則針對現代人長期熬夜及外食導致的各種狀況而研發。悠活原力研發長、同時也具營養師身分的廖育琦指出：「傳統薑黃吸收率不佳，因而市售的薑黃產品多半搭配精油、胡椒鹼，來輔助薑黃提供吸收率。」悠活原力使用薑黃本身，以專利製程技術將薑黃「微米」化，極大化作用及吸收率。另一個拿下金獎的葉黃素+蝦紅素軟膠囊則針對台灣人重度使用3C問題，選擇國際大廠的專利天然原料「FloraGlo+Zanthin」，葉黃素每顆添加到20mg，符合台灣衛福部之建議成人每日補充不應超過30mg的葉黃素，此商品更拿到不易獲取的原廠授權雷射標籤。

全齡生活保健方案，讓生活更悠活

致力推動「全齡生活保健方案」的悠活原力，每年皆努力為不同族群如上班族、各階段女性、銀髮、兒童等，開發不同功能性、適合全家大小使用的全方位保健品，不為浮誇產品而添加非必要原料，落實「優質足量，不妥協」的初衷。創辦人廖上翔得知獲獎消息後表示非常欣慰，除了可以展現國際競爭力為台灣爭光之外，更重要的是堅持每年主動將產品送驗SGS、台美檢驗等第三方公正檢驗機構，務求維持品管高標、持續優化，才是真正呼應獎章價值的落實方法。

想了解更多，請參考悠活原力官網