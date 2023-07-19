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大苑子「葡萄玫瑰」暑假強勢回歸

By 台灣英文新聞
2023/07/19 16:54
大苑子「葡萄玫瑰」暑假強勢回歸

夏日炎炎，全台高溫指數攀升，台灣溫度分布地圖漸漸成為紫蕃薯，「水果的專家」大苑子，不畏酷暑紫紫紫，7/20(四)紫到爆的葡萄玫瑰強勢回歸(85元/中杯，110元/大杯)，台北市府夢想店更獨家開賣葡萄玫瑰霜淇淋(110元/1支)，葡萄玫瑰使用來自苗栗卓蘭的新鮮的巨峰葡萄現打成果汁，再搭配上來自屏東大花農場可食用的有機玫瑰花泥，清甜多汁的巨峰葡萄和香氣迷人的玫瑰，入口前香氣撲鼻、一入口清爽香甜，彷彿置身在浪漫的葡萄莊園裡，讓嚴酷暑假增加沁涼滋味！

大苑子身為水果的專家，致力於讓世界看見台灣水果之美，除了提供消費者最著時的水果鮮飲，對於水果產地的挑選上絕對是100%用心，大苑子的「葡萄玫瑰」，葡萄來自苗栗卓蘭，由於苗栗卓蘭的氣候日夜溫差大，且土地肥沃加上大安溪未受污染的灌溉水源，因此產出來的葡萄飽滿又香甜。此外，葡萄園內使用「農、畜共生」的方式降低葡萄園除草劑、農藥的使用，而果園內成群的雞鴨，絕對是天然的「除草大軍」更是「有機肥料製造者」，讓每顆葡萄能夠在自然的環境下生長的健康、果實飽滿、充滿甘甜水分。

大苑子身為水果的專家，為了將台灣水果之美和水果原有的價值，向下扎根讓更多小朋友能從小就接觸正確的觀念，在暑假期間7/29(六)和8/26(六)特別於台北市夢想店舉辦「小小苑丁職人體驗營」，歡迎4~7歲的小朋友參加，活動內容豐富有趣，有認識水果之美的知識小學堂、還可以DIY 動手做好喝營養果汁、體驗當小小櫃台收銀員、品嚐著時新鮮飲品等，參加者還可獲得限定好禮，有經典帆布提袋 1 份、芒果季限量行李吊牌 1 份、大苑子專屬徽章 1 式、夏季限定著時飲品 1 杯、許慶良鮮乳雞蛋糕 1 份和結業證書 1 張等等。

「小小苑丁職人體驗營」可預約報名 https://reurl.cc/OvzD77，詳細活動辦法請參考：https://reurl.cc/01QnzA，若活動反應熱烈，大苑子不排除增加活動場次，歡踴躍報名參加。

更新時間 : 2023-07-19 17:13 GMT+08:00

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