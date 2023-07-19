JR東日本大飯店台北 開幕兩週年慶 鉑麗安全日餐廳滿千送300

正逢JR東日本大飯店 台北開幕兩週年慶，Brilliant鉑麗安全日餐廳除了帶來綠竹筍豐富料理，即日起至9月30日止特別推出滿千送300元活動，還有八人同行用餐上網評論留言就可加碼贈送每人半尾的龍蝦料理，一系列美食料理為今年夏天帶來無盡的口感驚喜。

位於飯店B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳以多國美食料理為主要風格，運用大量台灣在地新鮮食材，變幻出各地異國風味與日本東北的經典料理。半開放式廚房及多道現作料理，以西式套餐的基礎架構呈現自助餐的精緻餐點，除了異國美食更提供多道經典台式料理、日式料理及及精緻美味的甜點、冰淇淋等，不能錯過的還有舒肥6小時後爐烤的英式牛排及海鮮百匯及精緻甜點等。

JR東日本大飯店台北鉑麗安自助餐檯以「異國風味料理」為主題，有外皮酥香包覆肉質鮮嫩牛肉的英式料理「威靈頓牛排」。以自製海鮮高湯及番紅花一起煨煮米飯帶來濃郁香氣的「西班牙海鮮飯」、來自秋田橫手市特色美食並以獨特醬汁調味的「橫手炒麵」。因應炎熱夏日設計多道酸辣開胃的泰式料理，包含「泰式腰果雞丁」、「泰式海南雞飯」、「泰式酸辣蝦湯」等多道異國美食。

此外，即日起至8月底還有因應新北綠竹筍產季推出一系列的綠竹筍料理。「燒．麻婆和牛&綠竹筍」是以日本人最愛的中華料理麻婆豆腐為概念，加上台灣人最愛的日本和牛，成為台日融合的一道料理。 以日本秋田煙燻蘿蔔為概念，「破布子滷綠竹筍&莫札瑞拉起司」這道菜色改良選用了破布子，搭配鮮甜的綠竹筍一同熬煮，營造出獨特的鹹香滋味。還有充滿台灣味的「炒．鹹酥蝦&綠竹筍」、帶有雞湯的濃郁與綠竹筍鮮甜口感的「燉．枸杞菌菇雞湯&綠竹筍」、米粒吸收滿滿高湯精華的「蒸．古早味綠竹筍炊飯」及清爽開胃的「華爾道夫綠竹筍蟹肉」等。趁著JR東日本大飯店 台北推出兩週年慶消費滿一千送300元抵用券活動 (抵用券可用於下次消費兩千元折抵乙張)，別忘邀請親朋好友一起來享用。