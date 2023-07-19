【高額「懸賞」】台灣花蓮富里鄉獎勵生育•每胎補助12萬元　吸引外媒採訪

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）花蓮富里鄉為促進生育率祭出「高額懸賞」，每胎透過獎勵金及補助可領12萬，引起外媒注意，澳洲天空新聞特地前來採訪；鄉公所指出生育獎勵金已核撥68人，平均每月有5名新生兒誕生。

花蓮縣富里鄉一期稻作進入收割期，農會在收割後的田間舉辦「收穫慶典－稻田餐桌」活動，希望讓民眾了解米食多元風貌。 中央社7月2日照片

花東縱管處預定8月26、27日在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心舉辦「縱谷原遊會－部落食樂園」活動，其中限定野宴是每年秒殺項目。（花東縱管處提供） 中央社7月7日照片

根據花蓮縣民政處統計，富里鄉今年6月底人口僅9600多人，為提升生育率，鄉公所去年(111年) 7月已修正婦女生育獎勵金自治條例，增加補助金額，提供1胎新台幣8萬元補助，且追溯至民國111年7月1日起均可申領。

此外，今年(112年) 1月施行的新生兒營養補助1胎2萬元，再加上花蓮縣政府1胎2萬元的補助，凡在富里鄉出生的新生兒可獲總計12萬元補助，為花蓮縣各鄉鎮補助金額最高，另外還有中央每月的育兒津貼。

富里鄉公所今天(19日) 發布訊息表示，從去年開始施辦至今，婦女生育獎勵金已核撥68人，新生兒營養補助也已核撥42人，平均每月有5名新生兒在本鄉誕生。

鄉公所指出，澳洲天空新聞（Sky News Australia）記者郝樂蘭（Brent O’Halloran）近日特地前來富里鄉，就少子化問題進行專訪，因看到富里鄉在生育政策方面的努力，決定深入報導公所如何應對少子化挑戰並推出生育補助政策因應。

富里鄉長江東成表示，少子化議題並非僅限於本鄉，而是全國性的重要議題，少子化帶來的影響包括勞動人口下降、照顧負荷增加、競爭力下滑等。因此，除推出生育補助政策，也歡迎民眾把戶口遷到富里鄉，讓富里鄉人口成長。

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根據推特資訊, 郝樂蘭是澳洲天空新聞的亞洲特派記者 (Asia Correspondent, Sky News)。

有趣的是，富里鄉去年(111年) 曾因鄉長參選人退選但仍當選的奇聞受到注目，今年(112年) 6月18日辦理補選投開票，才終於產生現任鄉長江東成。而江東成從今年1月起就代理富里鄉長將近半年。

根據花蓮縣民政處統計，富里鄉112年4月底人口僅 9600多人，鄉公所祭重賞新台幣12萬元「催生」，為全台最高生育補助鄉鎮。鄉公所表示，富里鄉擁有壯觀千坪水稻美景，鼓勵民眾來定居。 中央社記者李先鳳攝 112年5月16日

花蓮富里鄉人口數低於1萬人，鄉公所祭重賞新台幣12萬元「催生」，為全台最高生育補助鄉鎮。鄉公所表示，富里鄉好山好水富有人情味，鼓勵民眾來定 居。 中央社5月16日照片

花蓮縣富里鄉長6月18日舉行補選，結果由代理鄉長江東成(圖) 當選。江東成受訪時表示，感謝鄉親支持，將會竭盡所能將資源挹注富里鄉。 中央社6月18日照片