7/26台北南港登場！亞洲生技大會BIO Asia-Taiwan 19國家、800參展商參展 突破疫前規模

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）生技業矚目焦點，2023 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會將於7月26日至30日於台北南港展覽館2館及1館盛大開幕。展館以產業上下游區段劃分共19個展區，共計19國家、800參展商、2000攤位，不僅突破疫前規模達到歷屆之最，更躋身成為全球前三大生技展覽。

今年展覽共吸引19個國家參展，包括美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞、奧地利等組成11大國家館，還有日本、中國、韓國、新加坡、香港、瑞典、德國、法國、丹麥等多國公司參展。

場內包括保瑞、中裕、台康、奎克、BIOVIA、必治妥施貴寶、IQVIA、CYTIVA、藥華、國鼎、武田…等指標性大廠設立攤位；另有國科會、中研院、農委會、國衛院、經濟部、DCB…等11大政府主題館，與台大、成大、中國醫、北醫、清大…等9大學研機構，共同分享在新藥、療法、精準健康、智慧醫療等領域創新進展。

【亮點專區CDMO+CRO，國內外大廠精銳盡出】

2023年大會主題為「擁抱亞洲生技動能Embracing Asian Dynamics」，聚焦國際投資趨勢、創新技術療法與市場供應鏈三大議題。其中2023展覽重點專區CDMO(委託開發暨製造服務)網羅台康、台耀、保瑞、大江生醫、中裕新藥、永昕、啓弘、基龍米克斯、國光、霖揚、進階、博訊、潤雅、日隆精化等國內廠商，以及必帝、FUJIFILM、Wuxi Biologics與AJINOMOTO等國際廠商參與，展示最新技術與合作方案，為今年展場內最亮眼的區域。

配合CDMO話題熱，今年展覽全新設立CRO(委託研究機構)專區，包含精睿、安美睿、明生、穎銳…等公司皆參展，全球知名的徠博科(LabCorp)及賽默飛世爾(Thermo Fisher)亦首次參與，展示臨床實驗與研發能量。

【50場公司展望說明會x 40場參展商創新技術發表會與精彩論壇登場】

7/27-28兩天共有50場公司展望說明會及42場參展商創新技術發表會(Exhibitor Showcase)，主題涵蓋新藥與創新療法、精準醫學臨床應用、技術如何吸引創投、市場數據發表、政府學研單位發表、創新原料應用與發表、專業配方競賽發表等，展現台灣生技爆發力。國科會也於展場內舉辦大型論壇，4日共有11場包含國際精準健康-智慧醫院高峰會，以及竹科、中科、南科、中興、台大、中山、成大、清華、中央、陽明交大等10大產業化平台之技術發表會，聚焦數位科技與智慧醫療的結合。

【搶攻疫後生技熱潮，預期超過30國業者參與】

BIO Asia-Taiwan Exhibition亞洲生技大會將於7月26日至30日在台北南港展覽館2館及1館展開，線上展館亦於7/26開展，以Online+Onsite形式提供全球生技業者最佳交流平台，展覽免費參觀申請中，歡迎至官網查詢。