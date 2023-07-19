雲門推出新作《波》加入AI　台北場門票過半完售

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 雲門舞集今（2023）年邁入50週年，全新作品《波》將於10月及11月北中南展開巡演。

《波》由國家表演藝術中心三場館共同製作，並邀請日本當代最具影響力的新媒體藝術家真鍋大度（Daito MANABE）合作，納入AI元素，首站在台北的演出啟售兩週已過五成，全台賣近4,000張。

鄭宗龍與真鍋大度自2022年初開始探討創作《波》的核心，真鍋大度於東京理科大學數學系畢業後，跨領域地將音樂、舞台表演與科技結合，代表作為日本電音女團Perfume的絢麗舞台與里約奧運「東京8分鐘」。

鄭宗龍說，「我常常看到真鍋在他的社群媒體對著鏡頭跳舞，很少看到做科技創作的人，居然會喜歡跳舞。真鍋每次的創作都用了不同的媒材，不管是無人機、印表機，或者是擴增實境。東京見面時一拍即合，發現我們都不喜歡重複過去的創作。」

舞作受到疫情、通膨、戰爭影響，鄭宗龍說，多種能量透過不同的形式反覆出現，像是蝴蝶效應將我們緊扣在一起，所有人都沒有辦法躲過這個狀態，以舞蹈呈現能量震動因此取名「波」。

《波》於10月12日至15日在台北國家戲劇院首演、10月28日至29日台中國家歌劇院大劇院、11月4日至5日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出，巡演購票詳情請見官網。