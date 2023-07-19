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獻出心臟吧！《進擊的巨人》快閃台北　必買周邊搶先看！

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/19 16:16
【進擊的巨人快閃店】自即日起至9月10日華山東2A登場。（圖/主辦單位）

【進擊的巨人快閃店】自即日起至9月10日華山東2A登場。（圖/主辦單位）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 【進擊的巨人快閃店】自即日起至9月10日華山東 2A登場。

自 2013 年《進擊的巨 人》動畫第一季驚爆問世後掀起狂潮，預告2023 年發布《完結篇》，也同步邁入值得紀念的十週年，快閃店結合城牆風格設計，讓粉絲彷彿來到牆內世界，能逛能買之外， 全區共有六大拍照打卡點。

一進門馬上映入眼簾的「艾連巨人化大鬧雷貝利歐區」，大大的「ATTACK ON TITAN」 搭配萊納望向艾連的場景，經典畫面超吸睛！「經典畫面回顧牆」特選了系列動畫當中 經典橋段做成畫框複習劇情！「立體機動裝置燈箱」看著調查兵團成員帥氣的模樣，地板上大大的印著「獻出心臟吧！」巨人粉是不是馬上想做出經典的捶胸敬禮動作了呢？最壯觀的絕對是展開地鳴後的「城牆巨人」，九位主要角色一字排開。

周邊商品包含等身及一般款「抱枕」，杯子系列有立體機動裝置造型做成的黑色「造型杯」及印有不同主角群的「馬 克杯」；「三入車用套組」選用經典的調查兵團團徽造型幫你裝飾車子內裝。

上班族必備「名片盒」，「滑鼠墊」印有艾連巨人化大鬧雷貝利歐區、 艾連、兵長及三大軍團四款造型；調查兵團披風造型的「空調毯」；印有調查兵團團徽的「冷飲杯」及「隨身杯」，外帶飲料最搶眼！

進擊的巨人快閃店

日期：2023 年 7 月 15 日 – 2023 年 9 月 10 日
地點：台北市中正區八德路一段 1 號（華山東 2A）
營業時間：週一至週日 11:00-19:00
進擊的巨人

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更新時間 : 2023-07-19 17:12 GMT+08:00

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