美軍遭遣返美國途中脫逃至北韓　目擊者：他哈哈哈大笑後便跑過分界線

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）一名美國軍人18日在參觀板門店共同警備區域（Joint Security Area）時，趁機跨越兩韓分界線進入北韓，美方目前正透國聯合國軍司令部向北韓進行確認。

美聯社等美國媒體報導，這名越北士兵為美國陸軍二等兵，名字為Travis King，今年23歲，美國當局僅證實這名士兵是一名駐韓美軍，但考慮到事件的敏感性，並未提供更多的訊息。

韓聯社報導，這名美國士兵在南韓曾與一名韓國人發生口角，最後因涉嫌施暴而遭羈押47天，獲釋後於南韓美軍基地受到了1週的監視；另外，他也曾在去年10月因暴力事件遭舉報後，涉嫌多次以腳踹前往現場的巡邏車而遭到起訴，被處以500萬韓元（約12.5萬台幣）罰款。

美國當局表示，這名士兵因違反紀律遭遣返回美國，當天在護送人員的陪同下前往機場，但因護送人員無法跟著進海關，該名士兵就在過海關後又逃出了機場，並報名參加了參觀板門店的旅行團。

一名同旅行團的目擊者表示，當時在參觀板門店的某個建築物時，該名士兵突然「哈哈哈」的大笑，然後越過了建築物之間的界線。

據說，事發當時導遊們都追了上去，但未能抓住該名士兵，北韓的士兵們也隨即將他拘留。

至於該名士兵是如何離開機場並加入板門店導覽的，目前尚無法得知，但報導指出，因身分確認問題，該士兵很難在當天成功申請並前往板門店參觀，因此該士兵很有可能在此之前就已制定了縝密的越北計畫。

美國軍方表示，該士兵是故意進入北韓的，根據福克斯新聞引述官員的說法，該士兵在南韓拘留期間曾表示，他不想返回美國。

該士兵的母親在接受美國廣播公司採訪時表示，他並不知道兒子會做出這樣的舉動，她在前幾天與兒子通話時，兒子還告訴媽媽他很快就會回到美國了。

南韓國防部表示，目前有得知了更多細節，但因有與美方協商，無法透露更多，但美方目前正透國聯合國軍司令部與北韓取得聯繫。

板門店為聯合國軍司令部管轄範圍，平時每週4天開放參觀，每次40人，但在這名士兵越北事件發生後即立即被取消。