【更新】半導體女王蘇姿丰與台灣團隊開會•超大特製乖乖吸睛 「超微創新日」現場•門禁森嚴

更新時間: 2023-07-19 15:58

(台灣英文新聞//財經組 綜合報導)超微(AMD)與供應鏈業者會談的「超微創新日」(Innovation Day)活動19日下午登場,群聯執行長潘健成與英業達總經理蔡枝安等多位合作廠商高層出席參加。

超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰(藍衣者)19日到台北文華東方酒店,出席「超微創新日」活動與供應鏈廠商見面。中央社

「超微創新日」今天在台北文華東方酒店舉行,下午1時30分後,超微供應鏈合作廠商代表包括潘健成、蔡枝安等人接連抵達,快速進入酒店會場。

中央社報導,「超微創新日」現場門禁森嚴,通往地下樓層會場的手扶梯有工作人員逐一核對身分,確定受邀才放行。超微的Innovation Day雖採閉門會議,仍有許多媒體到場採訪。

面對媒體提問會議內容及是否期待見到超微董事長兼執行長蘇姿丰,潘健成態度低調,連續說了多次「參加會議」,並說「大家努力找機會」。

首次發稿: 2023-07-19 14:28

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰來台,她今天(19日) 推文表示在台灣與超微團隊開會是美好的一天,並po一張吸睛照片,照片中的她手拿一包超大綠色乖乖,上面還加印了她的頭像。

蘇姿丰(Lisa Su)17日搭乘專機抵台,18日進行內部會議,今天將出席超微Innovation Day,與和碩、中華電信等供應鏈合作廠商會面。

蘇姿丰此行相當低調,Innovation Day也採閉門會議,不過她今天一早推文說,在台灣與超微團隊開會是美好的一天,充滿能量,相當興奮也很有趣。

蘇姿丰po出的多張團隊合照中,最吸睛的莫過於她手拿一包印有她頭像與AMD字樣的超大包乖乖。綠色乖乖應該也是許多上班族熟悉的「護身符」,台灣許多行業會在機台上擺放綠色包裝的乖乖,希望機台「乖乖運作」,讓大家平安度過上班的日子。

台灣這個特殊的習俗,還曾獲得外媒報導。

Great day in Taiwan meeting with our @AMD team ☺️. So much energy, excitement and fun!! pic.twitter.com/ST6HFkCPuS