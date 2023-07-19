美國時隔42年於南韓部屬戰略核潛艦　北韓發射2枚彈道飛彈挑釁

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓今（19）日凌晨發射短程彈道飛彈，分析認為此次的發射是針對美軍停靠於南韓釜山港口的核武潛艇。

北韓於今日凌晨3點30分至3點46分，於平壤附近的順安發射兩枚短程彈道飛彈，日本防衛大臣濱田靖一表示，首枚飛彈飛行距離550公里，飛行高度50公里；第二枚飛彈飛行600公里，飛行高度50公里。

韓聯社報導，北韓此次飛彈的飛行距離，與北韓順安至釜山的直線距離幾乎一致（以google地圖計算為554公里），因此有分析認為，北韓此次的飛彈發射是在針對美國俄亥俄級戰略核潛艦「肯塔基號」（USS Kentucky，SSBN-737）於南韓的部屬。

北韓過去就曾發射與位於慶尚北道的薩德基地，以及平澤美軍基地相對應距離射程的短程彈道飛彈，以此進行武力示威。

「肯塔基號」的停靠是自1981年3月的「羅伯·李號」（USS Robert E. Lee SSBN-601）之後，時隔42年再次有可搭載核飛彈的美國戰略核潛艦（SSBN）停靠。

報導指出，北韓一直對於美方展示戰略資產十分敏感，尤其是可對自身造成巨大威脅的SSBN停靠南韓的計畫。

北韓勞動部副部長金與正14日於公開談話中，對於美國SSBN入港計畫語帶威脅地說，「美國招惹北韓將需承受很大的代價」、「將會有非常不吉利的事等待著美國」。

北韓於12日發射一枚洲際彈道飛彈「火星-18」，為展現足以打擊美國本土及突擊南韓的能力。

美國國務院對於今日的飛彈發射譴責道，這已違反了聯合國安理會多數決議，對鄰國及國際社會造成威脅，並也表示，美國正致力於以外交方式接觸北韓，敦促北韓參與對話，也強調，美國對南韓及日本的承諾十分堅定。